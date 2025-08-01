疑施壓修法圖利電子遊戲場 北市副議長葉林傳遭搜索約談

台北市副議長葉林傳疑涉經營賭博性電玩，台北地檢署昨指揮調查局搜索葉林傳議會辦公室，追查葉涉經營賭博性電玩及圖利。記者余承翰／攝影

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級電子遊戲場取得執照，葉疑為幕後股東，涉犯圖利罪；台北地檢署昨指揮調查局搜索葉林傳辦公室、服務處與住家等地，約談葉等十五人到案，深夜移送複訊。

台北市副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片

台北市議會副議長葉林傳大姨子蔡曉凡（右）遭檢調約談。記者許正宏／攝影

同案約談葉林傳辦公室前主任張翰明（未到案）、電子遊戲場人頭負責人紀文奇、林奕宏、王翊名，葉林傳大姨子蔡曉凡、會計游婷婷等。據了解，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳八年多前擔任議員時，質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例內容。

全案緣於立委黃國昌二○二○年爆料，指北市中山區「欣欣電子遊戲場」申請限制級電玩執照過程中，有民代利用權勢向市府施壓。

黃國昌當時指限制級電子遊戲場因牽涉金錢及權力糾葛，北市已禁絕廿年，林森北路欣欣電子遊戲場曾在前市長郝龍斌時期申請執照被駁回，後來卻取得合法執照，懷疑背後有葉林傳協助修法撐腰。

據了解，葉林傳二○一七年起推動台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修法，使申請許可證多年業者得以合法經營。據自治條例規定，申請電子遊戲場業營業除有面積、資本額規定，也限制主要出入口應臨接寬十二至卅米公尺以上道路，並應距離幼兒園、國民中小學、高級中等學校、醫院、圖書館五十至一千公尺以上。

欣欣電子遊戲場二百至六百公尺內有國高中，一千公尺內有醫院、圖書館等，葉林傳在自治條例第十條新增豁免條款。因葉林傳被檢舉是幕後大股東，檢調質疑修法形同替己量身訂做。

檢調去年五月偵辦北市警巡官劉維中涉包庇七家色情、賭博業者，當時葉林傳辦公室前後任主任張翰明、林晴紀請回。經一年蒐證，昨天朝欣欣電子遊戲場違法變合法取得證照發動偵查。

北檢昨由主任檢察官帶隊，率調查局北機站主任等七人，上午八時許至北市議會辦公室搜索約四小時，帶走一個行李箱的資料。地方人士說，葉林傳正值父喪，下周舉辦告別式，為何這麼急？