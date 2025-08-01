聽新聞
0:00 / 0:00

疑施壓修法圖利電子遊戲場 北市副議長葉林傳遭搜索約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟楊正海／台北報導

台北市副議長葉林傳疑涉經營賭博性電玩，台北地檢署昨指揮調查局搜索葉林傳議會辦公室，追查葉涉經營賭博性電玩及圖利。記者余承翰／攝影
台北市副議長葉林傳疑涉經營賭博性電玩，台北地檢署昨指揮調查局搜索葉林傳議會辦公室，追查葉涉經營賭博性電玩及圖利。記者余承翰／攝影

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級電子遊戲場取得執照，葉疑為幕後股東，涉犯圖利罪；台北地檢署昨指揮調查局搜索葉林傳辦公室、服務處與住家等地，約談葉等十五人到案，深夜移送複訊。

台北市副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片
台北市副議長葉林傳。圖／聯合報系資料照片

台北市議會副議長葉林傳大姨子蔡曉凡（右）遭檢調約談。記者許正宏／攝影
台北市議會副議長葉林傳大姨子蔡曉凡（右）遭檢調約談。記者許正宏／攝影

同案約談葉林傳辦公室前主任張翰明（未到案）、電子遊戲場人頭負責人紀文奇、林奕宏、王翊名，葉林傳大姨子蔡曉凡、會計游婷婷等。據了解，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳八年多前擔任議員時，質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例內容。

全案緣於立委黃國昌二○二○年爆料，指北市中山區「欣欣電子遊戲場」申請限制級電玩執照過程中，有民代利用權勢向市府施壓。

黃國昌當時指限制級電子遊戲場因牽涉金錢及權力糾葛，北市已禁絕廿年，林森北路欣欣電子遊戲場曾在前市長郝龍斌時期申請執照被駁回，後來卻取得合法執照，懷疑背後有葉林傳協助修法撐腰。

據了解，葉林傳二○一七年起推動台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修法，使申請許可證多年業者得以合法經營。據自治條例規定，申請電子遊戲場業營業除有面積、資本額規定，也限制主要出入口應臨接寬十二至卅米公尺以上道路，並應距離幼兒園、國民中小學、高級中等學校、醫院、圖書館五十至一千公尺以上。

欣欣電子遊戲場二百至六百公尺內有國高中，一千公尺內有醫院、圖書館等，葉林傳在自治條例第十條新增豁免條款。因葉林傳被檢舉是幕後大股東，檢調質疑修法形同替己量身訂做。

檢調去年五月偵辦北市警巡官劉維中涉包庇七家色情、賭博業者，當時葉林傳辦公室前後任主任張翰明、林晴紀請回。經一年蒐證，昨天朝欣欣電子遊戲場違法變合法取得證照發動偵查。

北檢昨由主任檢察官帶隊，率調查局北機站主任等七人，上午八時許至北市議會辦公室搜索約四小時，帶走一個行李箱的資料。地方人士說，葉林傳正值父喪，下周舉辦告別式，為何這麼急？

賭博 葉林傳 黃國昌 郝龍斌

延伸閱讀

北市副議長葉林傳疑施壓修法開電玩涉圖利 大姨子移送複訊

黃國昌指卓榮泰應請辭 綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談 黃國昌曾揭露濫用職權開後門

藍白合持續推進 黃國昌拍片為新竹藍委林思銘反罷

相關新聞

北市副議長葉林傳疑施壓修法開電玩涉圖利 大姨子移送複訊

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，且葉林傳疑為幕...

竹田鄉前鄉長傅民雄涉貪 屏東地院審了6年今重判20年

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄在鄉長任內時涉貪汙期約協助廠商得標後收受賄絡，2019年屏東地檢署起訴傅民雄等人，屏東地院歷時6...

周品全涉賣官遭押 傅民雄貪汙判20年

屏東縣潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購選總統連署書案，獲緩起訴。未料再捲入清潔隊「賣官」案，屏東地檢署昨訊問後向法...

疑施壓修法圖利電子遊戲場 北市副議長葉林傳遭搜索約談

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級電子遊戲場取得執照，葉疑為幕後股東，涉...

換肝名醫陳堯俐涉仲介器官移植 繳罰金500萬元換免入獄

國內肝臟移植外科名醫陳堯俐涉嫌夥同生物科技公司人員，居間介紹患者到大陸醫院進行換肝臟和腎臟移植手術。彰化地方法院審結，依...

退役中士、台商替陸武警刺探國軍機密 分遭判刑下場曝

陸軍戰車營陳姓退役中士及胡姓台商遭大陸情治單位吸收，替陸方刺探我國軍機密，因現役軍官拒絕而未遂，士林地院今分別依國安法判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。