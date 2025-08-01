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周品全涉賣官遭押 傅民雄貪汙判20年

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購選總統連署書案，獲緩起訴。未料再捲入清潔隊「賣官」案，屏東地檢署昨訊問後向法院聲押禁見獲准；另竹田鄉前鄉長傅民雄任內涉收賄協助廠商得標，屏東地院歷時6年審理，昨依貪汙治罪條例重判20年、罰金200萬元，褫奪公權8年，可上訴。

屏檢接獲檢舉，潮州鎮長周品全涉嫌賣官，清潔隊職缺開價30萬元到60萬元，檢廉組專案小組偵辦，前天搜索潮州鎮公所、潮州鎮代表會等21處地點，帶回鎮長周品全、代表會主席王淑貞等人。

屏檢前天約談19名嫌疑人、6名證人，經查，周品全2019年至2025年任鎮長期間涉濫用人事職權，與潮州鎮代會主席王淑貞與林姓樁腳等人勾結，協助5名親屬錄取清潔隊員，每員收賄30萬元至60萬元不等，合計約240萬元。檢方前天訊問，王淑貞等19人諭知3萬元至30萬元交保。周涉違反貪汙治罪條例，向法院聲押禁見獲准，縣府將派代理鎮長。

另屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄任職期間，辦理竹田國小，竹田圓通寺及竹田納骨堂等委外工程，遭控協助廠商得標後收賄，2019年屏東地檢署依涉嫌貪汙起訴，2022年遭監察院彈劾並移送懲戒。屏東地院一審歷時6年，傅已當完兩屆鄉長，昨才宣判涉犯貪汙治罪條例經辦工程收取回扣罪，應執行有期徒刑20年、罰金200萬元、褫奪公權8年。傅民雄昨獲悉判決結果喊冤，強調一定會上訴。

屏東縣潮州鎮長周品全涉清潔隊賣官案，屏東地檢署7月30日展開行動， 依違反貪汙治罪條例，昨向法院聲請羈押獲准。聯合報系資料照片
屏東縣潮州鎮長周品全涉清潔隊賣官案，屏東地檢署7月30日展開行動， 依違反貪汙治罪條例，昨向法院聲請羈押獲准。聯合報系資料照片
屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄今獲悉判決結果後，他喊冤說一定會再上訴。聯合報系資料照片
屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄今獲悉判決結果後，他喊冤說一定會再上訴。聯合報系資料照片

貪汙 屏東 郭台銘

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