北市副議長葉林傳疑施壓修法開電玩涉圖利 大姨子移送複訊
台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，且葉林傳疑為幕後股東，涉犯圖利罪；調查局北機站今兵分17路搜索葉林傳市議會辦公室、服務處與住家等地，約談15人到案，稍早葉林傳大姨子蔡曉凡移送台北地檢署複訊，葉林傳還在北機站。
同案約談包括葉林傳辦公室主任張翰明（未到案）、電子遊戲場人頭負責人紀文奇、會計游婷婷等人。葉林傳父親「牛財」葉明財前不久過世，預計下周舉行告別式，葉林傳適逢治喪期間，今未現身議會。
此次搜索是松山警分局巡官劉維中涉貪案延續，劉被控在中山分局擔任巡佐期間，包庇轄內「艾美」、「欣欣」等7家色情與賭博業者，北檢去年搜索約談28人到案，劉維中當時50萬元交保，葉林傳辦公室主任張翰明、林晴紀訊後請回；全案經1年蒐證，今天朝「欣欣電子遊藝場」違法變合法取得證照發動偵查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言