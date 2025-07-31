北市副議長葉林傳疑施壓修法開電玩涉圖利 大姨子移送複訊

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，且葉林傳疑為幕後股東，涉犯圖利罪；調查局北機站今兵分17路搜索葉林傳市議會辦公室、服務處與住家等地，約談15人到案，稍早葉林傳大姨子蔡曉凡移送台北地檢署複訊，葉林傳還在北機站。

同案約談包括葉林傳辦公室主任張翰明（未到案）、電子遊戲場人頭負責人紀文奇、會計游婷婷等人。葉林傳父親「牛財」葉明財前不久過世，預計下周舉行告別式，葉林傳適逢治喪期間，今未現身議會。