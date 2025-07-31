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退役中士、台商替陸武警刺探國軍機密 分遭判刑下場曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陸軍戰車營陳姓退役中士及胡姓台商遭大陸情治單位吸收，替陸方刺探我國軍機密，因現役軍官拒絕而未遂，士林地院今分別依國安法判陳男徒刑4年、6月，判胡男徒刑8月，可上訴。

檢方調查，陳男曾在陸軍某機械化戰車營擔任中士車長，2018年退役後到大陸經商，認識大陸武警，應武警要求刺探我國軍機密。

陳2018年9月至2022年4月間，為吸收李姓越南台商替吳姓武警工作，多次飲宴並通訊聯繫，請求李協助介紹財務狀況有困難的國軍官將等，後續要求李替吳在台收集我國軍機密，遭李拒絕而未遂。

陳2019年8月透過台商胡男引介認識金防部劉姓少將，事後以與劉的合照向吳姓武警證明已成功接觸我國軍高階將領。

2人2019年11月又透過人脈關係、不知情的商界人士協助，順利拜會澎防部林姓少校（收賄、交付機密部分已另不起訴處分），要求林協助收集國軍機密資料，林當面難拒絕，但事後僅上網尋找「國軍人員體測標準」、「澎湖地方仕紳名冊」等不具機密性資料給胡，但拒收胡紅包。

檢方查出，陳為躲避查緝，案發期間刻意以代號聯絡，曾傳訊林稱「堯哥（胡男）要的雞（機密資料）準備好了再跟我說」；偵查中，陳稱期間曾從吳姓武警處獲得1萬美元報酬，陳從中分得4000元美金。

法官認定，陳男涉犯國安法「替大陸發展組織」罪、「洩密」罪，分別判刑4年、6月；胡則共同犯國安法「洩密」罪，判刑8月，未扣案犯罪所得1萬元美金沒收，可上訴。

士林地院。記者李隆揆／攝影
士林地院。記者李隆揆／攝影

機密 國軍 國安法

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