恐怖情人當街19刀奪女友命 今出庭改口「沒想殺人」

蔡姓女子與宿姓男子曾交往，另婚後又復合宿男，宿去年底不滿蔡提分手，在北市內湖當街持刀猛刺蔡19刀後自殘，遭路人制伏送辦，蔡女送醫不治。士林地檢署偵結依殺人罪嫌起訴宿男，士林地方法院今首開庭準備，宿起初坦承殺人犯行，又改口「沒想殺人」，僅認傷害致死犯行。

起訴指出，52歲宿男與48歲蔡女曾是情侶，蔡女後來另結婚生子，宿、蔡2人2022年7月重新取得聯繫，恢復交往；2人復合後常因細故爭吵，宿多次毆打蔡成傷，也曾在LINE通訊時威脅對蔡不利。

宿男去年11月25日上午到蔡女位於內湖區的上班處，約出蔡女閒聊，2人發生爭執，宿持彈簧刀猛刺蔡數刀，又持刀自殘左胸1刀，蔡胸、腹、背部中刀，驚叫求助，路人聞聲合力制止宿男，員警獲報到場依現行犯逮人，蔡被送往三軍總醫院急救，因身中19刀、大量出血等，當晚6時57分傷重不治。

蔡女吳姓丈夫及子女事後提告，宿遭收押，檢方認定宿男涉犯殺人罪，今年3月偵結起訴，案件移審時，宿男向法官還原衝突經過，指蔡女認為孩子年紀尚小，要暫時與宿男分手，「要我等10年、等孩子長大再交往，是不是在講瘋話？」，法官考量宿男無固定居所等情，認仍有羈押必要，裁定續押。

士院今首開庭準備，宿男原本坦承檢方所指的殺人犯行，後又哽咽說明，他和蔡女交往期間都是蔡女主動聯繫見面，蔡偶爾會到他工作處找他閒聊，案發時又鬧分手，他自認被操弄感情，「覺得她混帳、欺人太甚」，帶刀去找蔡女只是要「亂她一下」而已，從沒想殺人。

宿男說，蔡女挑食，他會到超商買草莓優酪乳給蔡女，「因為她特別愛喝」，案發時蔡女提分手又一直哭，他還幫她擦眼淚，但蔡女一直責難，「我真的是被唸到理智線崩掉」，遂從正面持刀攻擊蔡女，看著蔡說「對不起我錯了」並倒地時，又突然意識到「自己怎麼把人弄成這樣」、「今天的本意不是這樣」。

「人們說我案發後冷血抽菸，我不是冷血，是準備了結自己，只是後來刀被人打掉了」宿男說，自己無意殺人，指蔡女辦公室內，加上蔡女只有2個人，「我若要殺人，直接進去殺就好了」，並解釋「我以為殺人罪是結果論，但實際上我沒有想要殺死蔡女的意思」，最後僅坦承傷害致死罪犯行。法官重複確認宿男供述後諭知，9月24日上午10時30分續行準備程序，被告還押候審。

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