隆鼻麻醉誘發高燒43.6度死亡 整形醫賠661萬判決出爐
陳姓整形醫師替湯姓男子隆鼻，由蕭姓女護理師協助麻醉，湯死亡，陳和蕭女因沒有麻醉醫師執照，檢方起訴他們。台北地院審理，今依違反醫師法判陳有期徒刑1年4月，判蕭女有期徒刑10月，蕭女再依偽造文書罪判刑4月，都緩刑3年。
此外，合議庭判決緩刑的條件是陳應支付公庫88萬8000元，蕭女應支付20萬元，2人還要接受法治教育3場次。可上訴。
2019年3月4日下午1時，湯花費14萬元前往診所進行隆鼻，陳負責動刀，蕭女替湯置入氣管內管做呼吸麻醉，過程中，湯產生併發症「惡性高熱」體溫燒至43.6度，搶救近50分再送往台北馬偕醫院，但到院前已無生命跡象，不治死亡。
湯的家屬提民事求償658萬元，2023年9月法官判陳、診所負責人連帶賠償556萬元，2025年2月陳匯款661萬元給湯的家屬，達成調解。
刑事判決指出，陳、蕭女承認違反醫師法非法執行醫療業務罪，各1年4月、10月徒刑，宣告可緩刑3年，至於檢察官控訴2人犯過失致死罪部分，法官認為，醫師難以監測研判「惡性高溫」的徵兆，陳的急救處置或有不足之處，但不涉刑責，不再論罪。
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