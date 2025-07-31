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葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談 黃國昌曾揭露濫用職權開後門

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」從違法變合法取得執照過程涉及不法，台北市議會副議長葉林傳為幕後藏鏡人，涉濫用職權、擱置退回加以杯葛、施壓修法草案，增加「溯及豁免」條款開啟後門。

北檢今指揮調查局依貪汙圖利、賭博罪嫌搜索約談葉林傳，目前被告葉林傳及紀姓被告等12人及3名證人到案釐清。

事實上，黃國昌2020年間以「國昌調查局」揭露「欣欣電子遊樂場」申請台北市限制級電子遊戲場執照過程中，濫用權勢、背後有民代撐腰，幕後藏鏡人就是北市副議長葉林傳。

黃國昌指出，葉林傳是牛埔幫「少主」其父親葉明財是牛埔幫幫主，牛埔幫在北市林森北路發跡，開設按摩店、酒店、賭博電玩等，其中欣欣電子遊樂場2017年申請表格中，負責人為林奕宏、營業場所管理人紀文奇負責人林奕宏。黃說，「林奕宏是跟在葉林傳身邊20多年的小弟，紀文奇是陪葉林傳出入各場所的左右手，2人在欣欣電子遊樂場證照申請過程中，受葉林傳控制」。

欣欣電子遊樂場2011年間違反台北市電子遊戲場業設置管理自治條例第4條，距離1千公尺內有吉林國小、馬偕紀念醫院、北市圖書館長安分館、建成國中等文教機關，遭郝龍斌市府駁回申請限制級營業登記許可證（涉賭博性）。

黃指出，欣欣電子遊樂場執照從違反變合法，並不是滿足自治條例第4條的要件，而是2016年、2017年修法過程中有多名議員施壓，且加入第10條「溯及豁免」條款，開啟後門。其中關鍵是葉林傳不斷退回修法草案、擱置退回加以杯葛，甚至在付委之後，葉林傳在議會鐵桿好兄弟李傅中武透過質詢方式施壓；「溯及豁免」最大受益者就是欣欣電子遊樂場，林奕宏2017年申請2018年取得執照，並變更登記負責人為紀文奇。

立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書
立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」獲取合法執照的末後藏鏡人為北市副議長葉林傳。圖／翻攝黃國昌臉書

賭博 北市 葉林傳

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