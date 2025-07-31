葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談 黃國昌曾揭露濫用職權開後門

立委黃國昌曾揭露隱身台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」從違法變合法取得執照過程涉及不法，台北市議會副議長葉林傳為幕後藏鏡人，涉濫用職權、擱置退回加以杯葛、施壓修法草案，增加「溯及豁免」條款開啟後門。

北檢今指揮調查局依貪汙圖利、賭博罪嫌搜索約談葉林傳，目前被告葉林傳及紀姓被告等12人及3名證人到案釐清。

事實上，黃國昌2020年間以「國昌調查局」揭露「欣欣電子遊樂場」申請台北市限制級電子遊戲場執照過程中，濫用權勢、背後有民代撐腰，幕後藏鏡人就是北市副議長葉林傳。

黃國昌指出，葉林傳是牛埔幫「少主」其父親葉明財是牛埔幫幫主，牛埔幫在北市林森北路發跡，開設按摩店、酒店、賭博電玩等，其中欣欣電子遊樂場2017年申請表格中，負責人為林奕宏、營業場所管理人紀文奇負責人林奕宏。黃說，「林奕宏是跟在葉林傳身邊20多年的小弟，紀文奇是陪葉林傳出入各場所的左右手，2人在欣欣電子遊樂場證照申請過程中，受葉林傳控制」。

欣欣電子遊樂場2011年間違反台北市電子遊戲場業設置管理自治條例第4條，距離1千公尺內有吉林國小、馬偕紀念醫院、北市圖書館長安分館、建成國中等文教機關，遭郝龍斌市府駁回申請限制級營業登記許可證（涉賭博性）。