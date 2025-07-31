清潔隊員涉持刀砍人釀2死 二審仍判刑24年

王姓清潔隊員與高姓男同事因故起口角，涉持刀砍殺高男與另一名男子釀2人不治。一審國民法官庭判王男24年徒刑。二審今天駁回上訴，仍判24年，還可上訴。

全案緣於，王男與高男為兒時玩伴，2人均於台北市政府大同區公所清潔隊擔任清潔工；王男、高男工作時因故起口角，高男於民國112年11月16日凌晨去電王男，雙方約好在王男於台北市大同區的住處樓下談判。

高男另找廖姓、李姓2名男子助陣，並攜帶水果刀、警棍、鋁棒等刀械防身，到場後與王男爆發激烈衝突，王男拿出折疊刀砍殺高男、廖男，導致高男、廖男大量出血，傷重不治，王男身負重傷、倒臥在地。

一審士林地方法院國民法官認為，無防衛過當等情形，依殺人罪判處王男應執行有期徒刑24年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，還可上訴。

二審期間，辯護人聲請鑑定王男的狀況是否具有就審能力，且原審國民法官審理時，3號國民法官「睡著睡到很明顯」，有法院組織不合法等違法。

合議庭指出，審酌王男在二審審理期間應答正常、陳述清楚，且能為自己辯解及爭取交保機會，並可接受辯護人的詢問，足認具有充分就審能力。

3號國民法官「睡著睡到很明顯」部分，二審指出，關於「他人是否睡著」一事，主觀感受因人而異，有時閉目聆聽也可能遭誤認為睡著；如果真有「睡著睡到很明顯」情形，為何面對法官席、長時間陳述的3名辯護人（其中2名同為上訴審辯護人）於審理過程，全部都沒發現，卻於庭後聽聞第三人陳述才知道。而且辯護人所指旁聽的吳姓民眾，是否確實曾到庭旁聽，並無客觀事證可證明。

二審表示，縱使扣除3號國民法官之後，各項評議均符合國民法官法同意比例，難認原判決有辯護人所指法院組織不合法的違背法令情形。

二審合議庭指出，王男上訴仍就原審已經審認事實重複爭辯，並無新事證可推翻原判決；檢察官上訴也沒有舉出新產生可加重刑罰的事由，因此本件駁回上訴。