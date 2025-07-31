彰師大教授邀女學生看A片問高潮索內褲 雖退休仍性騷成立被罰1萬

據鏡週刊報導，彰化師範大學一名退休男教授最近遭一名10多年前指導的碩士班女生投訴，指他2022年10月間在臉書上化名，傾訴自身性困擾，邀約線上同看A片，還問 「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」彰師大表示，已對這名教授做出處分，他雖在7月辦理退休，但被彰化縣政府認定性騷擾成立，裁罰1萬元。

這名女子表示，當這名教授化名要求在臉書聊天，她本著師生恩情與助人好意，勉強答應，但不開視訊鏡頭，沒想到這名教授鉅細靡遺地描繪A片男女主角動作，並詢問：「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」她表達「沒感覺」，對方則質疑：「妳性冷感喔？」令她感覺受辱，影響工作表現。

據鏡週刊採訪，這名女子聲稱，她記得與這名教授一起線上看A片共3次，教授期間曾要求擁抱、摸手，也會罵「三字經」髒話，有一次甚至得意展示自己收集的五、六件女性內褲，還問她「有沒有內褲可以送我？」，之後她封鎖他的臉書帳號。

鏡週刊另問到另一名非彰師大學生，但因進修心理師專業研習課程，而接觸到這名教授，「在中部執業的心理師，幾乎都會在彰師大上課。」她擔心工作受到影響，畏懼其權勢，面對他日日傳訊息聊色、傾訴性困擾雖感到不舒服，也不敢明確拒絕。

兩女均指出，這名教授時而佯裝成一個做社會觀察的學者，針對電影性愛場景、性隱私大談心理學理論，時而佯裝成一個需要被幫助的個案，導致自己明明都是心理師，卻陷入認知混亂，被迫掉進陷阱，玩對方的心理遊戲。