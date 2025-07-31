聽新聞
0:00 / 0:00
林岱樺涉貪扯羅織罪名是檢調天職 雄檢反擊：不容詆毀
民進黨立委林岱樺涉詐助理費已被檢方起訴，民進黨廉政會昨晚召開會議並邀請林岱樺到會說明，歷經近3小時討論後結束，林岱樺受訪時稱羅織罪名是檢調天職，她有利證據多於不利證據，非常有信心證明清白，雄檢今發聲明回擊，「檢察官依法執行職務，絕無虛構捏造，不容恣意詆毀」。
雄檢表示，檢察官偵辦任何案件，不分被告身分地位，均本於完整證據調查結果，依法向法院提起公訴。該貪污案件已詳細調查並認定事證明確，且曾向法院聲請搜索票執行三波搜索行動，均經法院審核同意。
另針對6名共同被告羈押聲請，法院審酌相關證據後，也認定被告等有刪除手機對話等各項湮滅證據行為明確，被告等人涉犯貪污等犯罪嫌疑重大，裁定准予羈押禁見。
雄檢說，本案調查期間，起訴援引事證均經檢察官反覆查證，嚴謹認定事實並適用法律，詳細記載於起訴書證據清單中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言