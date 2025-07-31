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林岱樺涉貪扯羅織罪名是檢調天職 雄檢反擊：不容詆毀

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉詐助理費已被檢方起訴，民進黨廉政會昨晚召開會議並邀請林岱樺到會說明，歷經近3小時討論後結束，林岱樺受訪時稱羅織罪名是檢調天職，她有利證據多於不利證據，非常有信心證明清白，雄檢今發聲明回擊，「檢察官依法執行職務，絕無虛構捏造，不容恣意詆毀」。

雄檢表示，檢察官偵辦任何案件，不分被告身分地位，均本於完整證據調查結果，依法向法院提起公訴。該貪污案件已詳細調查並認定事證明確，且曾向法院聲請搜索票執行三波搜索行動，均經法院審核同意。

另針對6名共同被告羈押聲請，法院審酌相關證據後，也認定被告等有刪除手機對話等各項湮滅證據行為明確，被告等人涉犯貪污等犯罪嫌疑重大，裁定准予羈押禁見。

雄檢說，本案調查期間，起訴援引事證均經檢察官反覆查證，嚴謹認定事實並適用法律，詳細記載於起訴書證據清單中。

民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，高雄市長參選之路埋下變數。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，高雄市長參選之路埋下變數。圖／聯合報系資料照片

證據 林岱樺 檢察官

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