他駕遊覽車闖紅燈超速撞死人 與公司連帶賠償550萬換緩刑

林姓遊覽車司機3年多前因交通過失致死被判7月且獲緩刑，去年10月25日上午近7時他駕駛遊覽車，經台南市善化區南科七路與三抱竹路交岔路口闖越紅燈並超速行駛，致彭姓男子閃避不及被撞傷重不治，他及遊覽車公司與家屬以550萬多元調解成立，法官判他1年10月，緩刑5年。

保安警察第二總隊調查，依道路交通事故初步分析研判表、營業遊覽大客車傳統型行車紀錄器圓盤表等資料，林男闖越紅燈為肇事原因，且逾速限50公里路段，高速行駛至逾80公里，駕駛行為顯有過失。

檢方指出，林男汽、機車駕照均曾遭吊扣，且駕駛車輛有未依規定減速、不依標線「停」字指示行駛、多次行經有燈光號誌管制交岔路口闖紅燈、行車速度超過規定最高時速20公里以內，堪認林男對於用路安全漫不經心，嚴重忽略其他用路人權益。

林男曾因過失致死案件，經台南地院判刑7月，緩刑2年。然而，林男因此案，台南市府去年底公布高風險駕駛名單，他也名列其中。

然而，本案6月間辯論終結後，林男、遊覽車公司及死者家屬達成調解，林及公司同意連帶給付550萬770元，家屬也表示願意原諒林男，並請求法院從輕量刑，給予緩刑機會。

台南地院審酌，林男駕駛遊覽大客車，本應小心謹慎以維自身及他人安全，駕車行經交叉路口，疏未注意闖越紅燈，因而與彭男機車碰撞，肇致彭男亡故，對家屬造成無可彌補創傷，駕駛態度實有輕忽。