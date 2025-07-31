北市藍委5：0「完勝」主委還在押……黃呂錦茹押97天明出庭

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案偵查中羈押禁見，上月16日起訴後，繼續羈押，與黃呂友好的5名黨籍立委已通過考驗。台北地方法院訂明天上午首度提解、傳喚黃呂共5名被告行準備程序。

黃呂錦茹今年4月25日偵查中檢察官第2次聲押才獲裁准，不計算她一度獲釋的天數，迄今已羈押禁見97天。

全案起訴5人，法官安排全天庭期審案，預計上午提解黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿，下午提解國民黨台北市黨部總幹事姚富文、傳喚國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳、傳喚罷免民進黨立委吳思瑤的「藍罷團」召集人賴苡任。

與黃呂錦茹關係密切的台北市王鴻薇、徐巧芯、羅智強、賴世葆、李彥秀5名立委，上周六通過「大罷免」考驗，王鴻薇發表感言時提及黃呂，事實上，黃呂約1個半月前在移審庭也表示，台北市5席立委非常優秀不到1年要被罷免「我內心痛苦」。

黃呂其時在羈押庭淚崩，表示國民黨31席區域立委是1年多前選出來的，她年紀已大，如繼續關下去會死在獄中，另感嘆人生最後階段居然變成罪犯「為什麼以這種方式結束？」與初文卿、姚富文都被裁定羈押禁見3月。

依檢方起訴書，黃呂錦茹為免台北市議員鍾小平搶先申請罷免民進黨吳沛憶，召集黨員及志工2天內共偽造5211份「雙吳」吳思瑤、吳沛憶的罷免提議書，涉違反個人資料保護法、偽造文書罪。