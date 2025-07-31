北市副議長葉林傳涉經營賭博電玩 檢調依貪汙圖利、賭博罪約談15人
台北市議會副議長葉林傳涉經營有賭博電玩的電子遊藝場，另疑用議員身分處理其他事務，涉貪汙圖利罪及賭博罪嫌。檢調兵分17路搜索葉等8名被告住居所、辦公室，通知葉等12名被告及3名證人到案釐清案情，全案將陸續移送複訊。
據了解，今檢調搜索行動為去年警官收賄案新事證衍生出「案外案」，檢調掌握北市議會副議長葉林傳涉嫌經營賭博電玩，電子遊藝場由紀姓被告登記為負責人，另葉林傳被控以議員身分質詢處理事務，涉貪汙圖利罪。
葉林傳涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，其與紀姓被告等11人另涉犯刑法第268條意圖營利賭博罪嫌。
台北地檢署今上午指揮調查局北部地區機動工作站，持搜索票搜索葉林傳等8名被告住居所及相關辦公處所等共17處所；檢方通知葉林傳及電子遊戲場登記負責人紀姓被告，與員工、會計、帳房等共12名被告到案，也約談3名證人查證釐清相關事實。
去年5月間，檢調追查台北市警察局松山分局巡官劉維中涉從2009年起收受7家色情、賭博業者賄賂，警官、業者等人以20至50萬元不等金額交保或無保請回，當時，葉林傳辦公室前後任主任張翰明、「江野」林晴紀等2人訊後請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言