北市副議長葉林傳涉經營賭博電玩 檢調依貪汙圖利、賭博罪約談15人

台北市議會副議長葉林傳涉經營有賭博電玩的電子遊藝場，另疑用議員身分處理其他事務，涉貪汙圖利罪及賭博罪嫌。檢調兵分17路搜索葉等8名被告住居所、辦公室，通知葉等12名被告及3名證人到案釐清案情，全案將陸續移送複訊。

據了解，今檢調搜索行動為去年警官收賄案新事證衍生出「案外案」，檢調掌握北市議會副議長葉林傳涉嫌經營賭博電玩，電子遊藝場由紀姓被告登記為負責人，另葉林傳被控以議員身分質詢處理事務，涉貪汙圖利罪。

葉林傳涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，其與紀姓被告等11人另涉犯刑法第268條意圖營利賭博罪嫌。

台北地檢署今上午指揮調查局北部地區機動工作站，持搜索票搜索葉林傳等8名被告住居所及相關辦公處所等共17處所；檢方通知葉林傳及電子遊戲場登記負責人紀姓被告，與員工、會計、帳房等共12名被告到案，也約談3名證人查證釐清相關事實。