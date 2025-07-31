開車異常緩慢被警盯上 法官查出竟是第9次酒駕！認具特別惡性加重其刑

基隆市蔣姓男子酒後駕車，因為車速異常的慢，被員警盯上，攔查後送辦，檢方依公共危險罪嫌起訴。法官查出他是第9次酒駕被捕，駕照也因酒駕被吊銷，酒後開車上路危害非輕。蔣男先前酒駕分判2至7月不等徒刑，這次判他9月徒刑，併科罰金10萬元。全案可上訴。

判決指出，蔣男今年4月28日晚上，先在家中喝了竹葉青酒，後來又在工地喝了保力達後，隔天凌晨1時許駕車上路，開到基隆市暖暖區住家附近路口時，因為車行速度異常緩慢，引起警方的注意。

員警攔查時發現他身上有酒氣，當場施以吐氣酒精濃度測試，數值為每公升0.94毫克，帶回製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依公共危險罪嫌起訴蔣男。基隆地方法院審理時，蔣男坦承酒後開車，加上相關佐證，法官認定犯行。

法官查出，蔣男上一次酒駕被判刑6月，併科罰金5萬元確定。他2023年12月7日出獄，5年內故意再犯為累犯。審酌蔣男是第9次酒駕被捕，酒精濃度數值高達0.94，顯見他未因多次刑罰執行完畢有所警惕，具有特別的惡性，應依刑法加重其刑。

法官說，蔣男也因酒駕被吊銷駕照，不應再開車上路，卻仍貪圖方便酒後駕車，漠視往來公眾生命、身體及財產安全，違反義務程度與對公眾交通安全危害程度顯非輕微。

法官列出蔣男先前酒駕分別被判刑2月至7月不等，其中曾因酒駕造成被害人骨折等傷害，素行不良。念及坦承犯行，從事木工，離婚，需負擔子女大學教育費等家庭情境，判刑9月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1仟元折算1日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康