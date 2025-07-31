聽新聞
0:00 / 0:00
曾幫郭台銘收購連署書 潮州鎮長涉清潔隊賣官…檢聲押
屏東縣潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購選總統連署書案，2023年11月下旬遭檢方收押禁見，去年2024年1月釋放申請復職，同年2月檢方緩起訴。周品全在此案全身而退。未料屏檢收到檢舉，周品全涉嫌清潔隊賣官，昨一早搜索潮州鎮公所、帶回周品全等人，周涉嫌貪汙等罪嫌檢方訊問後向法院聲押，法院預計下午開庭。
據了解，屏東地檢署接獲檢舉，昨天清晨出擊，到周品全家中，也到潮州鎮公所，共帶回周品全等30多名。周品全涉嫌清潔隊賣官人事案，疑似發生在2019到2020年間，檢方向法院聲請羈押，法院預計下午開羈押庭。
周品全2023年涉郭台銘總統連署書案，2023年11月19日遭收押禁見，檢方在2024年1月14日認定周品全沒有串證等羈押必要後釋放，周品全在隔日向縣府申請復職，同年2月檢方起訴議長周典論，周品全則是緩起訴，在連署書案中全身而退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言