曾幫郭台銘收購連署書 潮州鎮長涉清潔隊賣官…檢聲押

屏東縣潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購選總統連署書案，2023年11月下旬遭檢方收押禁見，去年2024年1月釋放申請復職，同年2月檢方緩起訴。周品全在此案全身而退。未料屏檢收到檢舉，周品全涉嫌清潔隊賣官，昨一早搜索潮州鎮公所、帶回周品全等人，周涉嫌貪汙等罪嫌檢方訊問後向法院聲押，法院預計下午開庭。

據了解，屏東地檢署接獲檢舉，昨天清晨出擊，到周品全家中，也到潮州鎮公所，共帶回周品全等30多名。周品全涉嫌清潔隊賣官人事案，疑似發生在2019到2020年間，檢方向法院聲請羈押，法院預計下午開羈押庭。