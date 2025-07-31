林口男違法網路簽賭 上警局手機意外露餡…竟襲警

新北市林口一名黃姓男子於2023年2至6月間，違法以手機進行網路簽賭，約半年後他因打火機買賣糾紛，前往林口警分局文林派出所報案，卻忘了手機裡滿滿都是自己網路簽賭的罪證，被員警查看其手機時意外發現，竟試圖搶回手機而襲警，新北地檢署依賭博及妨害公務罪嫌將他起訴。

檢警調查，黃男事發前向某賭博App申請帳號、密碼成為會員，接著在林口住處，透過電腦及網路進行下注，以各種運動賽事及百家樂作為賭博標的，若賭贏彩金將匯入黃男預先提供的帳戶內，賭輸則下注金額全歸該賭博App所有。

今年1月中旬，黃男因網路買賣打火機發生糾紛，於是前往派出所報案，不料卻在員警查看打火機交易相關照片時，發現裡面有大量網路簽賭及匯款的照片，認為黃男涉有賭博嫌疑，當場扣押其手機。