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林口男違法網路簽賭 上警局手機意外露餡…竟襲警

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市林口一名黃姓男子於2023年2至6月間，違法以手機進行網路簽賭，約半年後他因打火機買賣糾紛，前往林口警分局文林派出所報案，卻忘了手機裡滿滿都是自己網路簽賭的罪證，被員警查看其手機時意外發現，竟試圖搶回手機而襲警，新北地檢署依賭博及妨害公務罪嫌將他起訴。

檢警調查，黃男事發前向某賭博App申請帳號、密碼成為會員，接著在林口住處，透過電腦及網路進行下注，以各種運動賽事及百家樂作為賭博標的，若賭贏彩金將匯入黃男預先提供的帳戶內，賭輸則下注金額全歸該賭博App所有。

今年1月中旬，黃男因網路買賣打火機發生糾紛，於是前往派出所報案，不料卻在員警查看打火機交易相關照片時，發現裡面有大量網路簽賭及匯款的照片，認為黃男涉有賭博嫌疑，當場扣押其手機。

黃男沒想到上警局報個案，竟變成自曝犯罪，心生不滿下欲搶回員警手上手機，還動手拉扯員警，於是為警當場逮捕。事後黃男原辯稱，手機中關於疑似網路簽賭的截圖，是別人傳給他的；後來又在正式警詢時供稱，自己只有小玩4、5千元，運動賽事投注不到10次，前後供述明顯不一，因此未獲檢察官採信。

新北市林口一名黃姓男子因打火機買賣糾紛前往派出所報案，卻忘了手機裡滿是自己網路簽賭的罪證，結果被員警查看手機時意外發現竟動手襲警，新北地檢署依賭博及妨害公務罪嫌將他起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片
新北市林口一名黃姓男子因打火機買賣糾紛前往派出所報案，卻忘了手機裡滿是自己網路簽賭的罪證，結果被員警查看手機時意外發現竟動手襲警，新北地檢署依賭博及妨害公務罪嫌將他起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片

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