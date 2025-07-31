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遊戲討論區留言被刪還被停權 玩家恐嚇版主被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子在知名遊戲網站「巴哈姆特」留言，卻被陳姓網站版主刪文，林男不滿文章被刪，傳訊給陳姓管理員「用哪隻手刪的我就打斷哪一隻」，嚇得管理員馬上報警，雄檢偵結，依恐嚇罪嫌起訴林男。

檢方調查，林男是遊戲資深玩家，去年７月４日他在遊戲討論區留言，卻被陳姓版主以違反版規等理由刪文，林男不滿，便傳私訊給陳姓版主，「別以為我不知道你是誰，你用哪隻手刪的我就打斷哪一隻」、「你死定了」。

陳姓管理員擔心林男真的對他動手腳，當下馬上跑到住家附近警分局報案，警方隨即傳訊林男說明。

林男到案後辯稱，他是不滿管理員不公平，刪他留言還停權，才會生氣傳訊息給版主，他以為對方收不到才會傳送，如果知道對方可以收，他就不會傳，只是罵給自己爽的。

但檢方認為，林男確實傳訊息給管理員，且內容已涉及危害管理員人身安全，偵結依恐嚇罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

高雄地檢署。本報資料照片
高雄地檢署。本報資料照片

網站 恐嚇

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