周思潔控小蟲收錢卻不交檔案 法院今判八格音樂要賠100萬

歌手周思潔（本名周慧娟）2020年重返歌壇，與華語流行歌壇資深製作人「小蟲」陳煥昌合作製作專輯「傻傻的花」，但周思潔指控小蟲收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲、小蟲所經營的八格音樂求償600萬元違約金，並要求交付8首歌分軌母帶，台北地方法院今判決八格音樂應給付100萬元，可上訴。

台北地院開庭時，周思潔曾說小蟲自始至終皆未交付音樂分軌母帶，僅於2019年8月13日交付後期壓制CD的母帶，且歌曲「真愛傳說」有一句錄音瑕疵，讓她還花錢另找團隊修改才能壓片，相關單據都有保留。

周思潔曾向法院指出，初期只想找小蟲製作2首歌，之後小蟲想做的越來越多，要當她的專輯總策劃、拍MV要當導演，小蟲更要求每月拿20萬元、經紀人要拿13萬元，因此她每月要支付給小蟲33萬元，還不包括歌曲製作費、MV價碼，製作費小蟲也開價165萬元。

周思潔受訪曾表示，「小蟲就是一位傲慢的大師」，所以她只能讓法律仲裁。小蟲拿那麼多錢，卻沒把事情辦好，且謊話連篇，「這樣對得起人嗎？」一個歌手花製作2000萬元，歌曲卻沒辦法在KTV播出，「這樣真的對得起良心嗎？」

小蟲委任律師開庭則指出，小蟲否認事前看過合約，且合約是約定6首歌，而事後又追加2首歌，因此音樂分軌母帶中有8首歌，而周思潔的律師函中通篇未提母帶有瑕疵，且周思潔也於2019年10月間發行專輯，可見母帶沒有瑕疵。