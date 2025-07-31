1隻尾巴切斷、1隻身體切碎 男殘虐2倉鼠…下場超慘

20歲李姓男子上網領養2隻倉鼠，因情緒不好虐待動物，以小刀「切斷」1隻的尾巴、再「切碎」另1隻的身體，檢警指控他犯動物保護法罪；台北地院審理，李認罪，法官判李拘役20日，得易科罰金，併科罰金20萬元。可上訴。

李2024年9月24日凌晨先玩弄倉鼠，待2隻倉鼠不會動後，予以加工，再帶著1隻倉鼠前往醫院就醫，經醫院通報警方，台北市警信義分局偵辦，將李移送地檢署，檢察官依動保法不得任意宰殺動物罪聲請簡易判決，李審判時認罪。

判決指出，李先後「切斷」倉鼠尾巴、切碎另1隻身體，犯動保法「使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺罪」、「不得任意宰殺動物罪」，他傷害、宰殺倉鼠2隻，應依刑事訴訟法從一重處斷。

李辯稱，他陸續有養小動物，跟倉鼠玩一玩無法控制自己、行為越來越暴力「結果倉鼠就死掉了」等，不過，法官未採認他的辯詞。