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1隻尾巴切斷、1隻身體切碎 男殘虐2倉鼠…下場超慘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

20歲李姓男子上網領養2隻倉鼠，因情緒不好虐待動物，以小刀「切斷」1隻的尾巴、再「切碎」另1隻的身體，檢警指控他犯動物保護法罪；台北地院審理，李認罪，法官判李拘役20日，得易科罰金，併科罰金20萬元。可上訴。

李2024年9月24日凌晨先玩弄倉鼠，待2隻倉鼠不會動後，予以加工，再帶著1隻倉鼠前往醫院就醫，經醫院通報警方，台北市警信義分局偵辦，將李移送地檢署，檢察官依動保法不得任意宰殺動物罪聲請簡易判決，李審判時認罪。

判決指出，李先後「切斷」倉鼠尾巴、切碎另1隻身體，犯動保法「使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺罪」、「不得任意宰殺動物罪」，他傷害、宰殺倉鼠2隻，應依刑事訴訟法從一重處斷。

李辯稱，他陸續有養小動物，跟倉鼠玩一玩無法控制自己、行為越來越暴力「結果倉鼠就死掉了」等，不過，法官未採認他的辯詞。

判決書指出，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命、使動物免於受不人道的痛苦待遇是人類之義務，李竟罔顧珍貴生命，漠視動物保護法令，應嚴正非難，審酌李坦承犯行，態度不是極為惡劣，考量他的學歷、犯罪動機、目的、手段、情節等，依法量刑。

示意圖，非當事倉鼠。示意圖／ingimage
示意圖，非當事倉鼠。示意圖／ingimage

倉鼠 動保法 虐待動物

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