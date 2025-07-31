詐欺金額近千萬 金門地檢偵破密醫看診案12人遭起訴

金門地檢署偵辦金城某牙醫診所涉嫌雇用「密醫」非法執行醫療業務並詐領健保費一案，經長達一年餘的深入調查後偵結，依違反醫師法及刑法詐欺等罪嫌，對包括診所負責人、密醫與行政人員在內共12人依法提起公訴，揭露這起金門地區罕見的健保詐欺案件，涉案金額高達950萬元，受害病患多達1898人。

本案由法務部調查局福建省調查處提供情資，指稱金城鎮某牙醫診所」涉嫌雇用未取得合法牙醫師資格的「密醫」在該診所從事牙醫診療行為，經金門地檢署檢察官張維哲指揮調查，自民國113年12月12日起展開搜索、扣押及傳喚相關人員，並調取中央健保署資料比對，查出該診所自民國112年8月至113年12月，長期雇用6名密醫看診，並以合法牙醫師名義向健保署申報醫療費用。

起訴書指出，該牙醫診所由許姓男子與袁姓男子出資經營，並負責人力與帳務等決策事務，袁男亦為支援牙醫師；劉女則擔任院長與主治醫師，三人共謀聘僱6名未具合法資格的密醫，並由3名助理兼行政人員協助診療及健保申報，形成集體詐領模式。

調查發現，密醫在診所執行實際醫療業務，診所則冒用合法醫師名義申報健保給付，涉詐領保險費用471萬898元，另向不知情病患收取自費醫療費463萬6355元及掛號費17萬8350元，合計犯罪所得近952萬5603元，此舉不僅嚴重損害病患合法醫療權益，也衝擊全民健保制度之財務與管理公信力。

金門地檢署指出，涉案人員明知其行為違法，卻仍共同籌畫長期執行非法醫療與詐領行為，顯見對法治與公共利益之漠視，尤以該診所實際執業者中，逾半無合法資格，已嚴重危害金門醫療秩序。