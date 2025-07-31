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辜仲諒想變更每日拍照報到地點…法院准了！檢提抗告被駁回確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，法院原裁定辜帶「個案手機」定期拍照報到，案件上訴，二審增加為手機定期「定點」於戶籍地拍照報到。辜聲請三次變更拍照地點，法院裁自2025年7月20日起至2026年1月12日止准許變更；檢方抗告，最高法院裁定駁回確定。

辜仲諒表示，他的戶籍地位於中山北路6段，該處房屋因整修無法居住，他其實已在中山北路7段居住長達10年。原本法院規定他每日上午7點至11點，須使用手機在戶籍地拍攝面部照片，並即時傳送至科技設備監控中心，以完成報到程序。他因此聲請，將拍照上傳地點改為實際居住處。

另外，7月17日至19日辜仲諒要到高雄參與高爾夫球賽事，7月24日至25日參與台南世界杯少棒公開賽開幕、宴會等活動；7月9至10日至南投縣家庭旅遊，他也聲請變更於居住地外之不限定地點，進行手機報到。

合議庭依據辜仲諒提出的居所地、台北市士林區天母里辦公處里長所出具的證明書、水電公司工程估價單，辜仲諒持續居住在居所地，戶籍地進行水電工程裝修，將手機報到地點變更至居所地，不違背命他接受科技設備，防止脫逃的目的，此部分聲請為有理由。

至於辜仲諒提到要參與家庭旅遊、高爾夫球賽及少棒賽等活動，依他所提出的行程表、訂房文件等資料，可見多為私人活動，若與公共賽事有關，也未說明必須親自出席的必要性，沒有變更報到地點的正當理由，更何況辜仲諒的家庭旅遊、高爾夫球賽、棒球賽開球、開幕、宴會等活動時間，與手機報到的上午7點至11點，有相當緩衝，執行科控對這些活動無必然窒礙不可行之處，應駁回。

檢方不服提抗告，最高法院評議後認為抗告無理由，裁定駁回確定。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片

戶籍 辜仲諒

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