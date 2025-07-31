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開銷註記笨老公坐車錢、小豬老公飼料費 分手後共要他還36萬敗訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

范姓女子和廖姓男子分手後，提告要求廖還她買晚餐、飲料等費用共36萬多元，廖男辯稱那並不是向她借錢。法官審理後說，范女在支出項目註記「笨老公坐車錢」、「小豬老公飼料費」，又未提出借貸證據，判范女敗訴，廖男不用還錢。全案可上訴。

范女起訴指出，她和廖男原為男女朋友，羅男自2021年12月20日起至2024年7月31日間，陸續透過LINE、Facebook傳訊息，以購買飲料、晚餐及其他生活開支為由向她借款，扣除已返還的蝦皮購物費用5000元，總共還欠她36萬9594元，因此提告要求廖男還錢。

廖男答辯，兩人在2021年12月至2022年6月底交往，成為男女朋友，交往期間僅曾跟范女借3千多元用來購買蝦皮商品，並已返還5000元清償完畢。范女提出的對話紀錄，是他請她幫忙買飲料跟晚餐，不是借錢，聲明駁回告訴。　　

基隆地方法院法官審理後指出，消費借貸要當事人間都有借貸意思，進而移轉金錢或其他代替物的所有權於他方才成立。范女主廖男向她借款36萬9594元尚未清償，但廖男否認是向她借錢，范女應負雙方消費借貸合意事實舉證責任。

法官說，范女提出與廖男的對話紀錄中，廖男2022年7月14日傳訊范女，「幫我買飲料跟晚餐回去下班了」，原告隔天傳訊廖男「需要幫你點晚餐？」廖答「好」。范女再傳訊「等下你自己下去拿跟付錢喔」，廖男回「沒有錢」，均屬一般交往關係中，請求協助對話，未見廖男有「借款」要求。

范女另提出存款交易明細，法官指上方僅註記「笨老公坐車錢」、「小豬老公飼料費」、「小豬飼料費」、「小豬零件費」、「老公發電」、「麝香豬飼料費」、「老公飼料費」、「老婆的愛心餐費」，都無涉及借貸文字，自難認定兩人間就36萬9594元支出，確有達成借貸意思。

法官說，范女已在書狀中自陳，她是「基於同情持續支付」廖男的生活費用，包括但不限於食宿、交通、日常開銷及其他雜費。只是廖男長期依賴范女的「經濟支持」，卻未履行合理自立義務，將自身生活責任全權推諉給她，顯失公平。

廖男辯稱，范女是因為雙方是男女朋友關係才付款、並非他向她借款，法官認為與常情無違，最後依范女未提出其他具體事證，證明雙方有消費借貸約定，所以主張廖男應返還36萬9594元借款理由，駁回告訴。

范女訴請前男友還她買晚餐、飲料等費用共36萬多元，廖男辯稱那並非借款。基隆地方法院法官審理後說，范女未提出借貸證據，判范女敗訴。本報資料照
范女訴請前男友還她買晚餐、飲料等費用共36萬多元，廖男辯稱那並非借款。基隆地方法院法官審理後說，范女未提出借貸證據，判范女敗訴。本報資料照

老公 飼料 分手

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