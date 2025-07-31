辜仲諒求變更自拍報到地獲准 檢提抗告遭駁確定

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法案，聲請變更在台北市天母的住居所以個案手機每天自拍線上報到，獲高院裁准，檢方不服，提起抗告，最高法院昨天駁回抗告確定。

最高法院今天表示，一審僅裁准辜仲諒以個案手機每天自拍線上報到，案件移由二審審理，二審裁定相同處分，檢方未提抗告，但發函二審法院建議用電子腳鐐或手環。

最高法院表示，辜仲諒向法院聲請變更自拍地點獲准後，檢方以應用電子腳鐐或手環為由而提抗告，認為二審裁定無違法，至於是否用電子腳鐐或手環，由二審法院依案件進度職權審酌，據此駁回檢方抗告確定。

全案緣於，辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，遭檢方起訴。一審台北地方法院依違反銀行法等罪判處被告辜仲諒、張明田、林祥曦有期徒刑7年8月、8年、9年6月。

台北地檢署發函法院，建請施以電子監控。一審北院裁准辜仲諒攜帶個案手機，每天上午7時至11時，定時以手機拍攝自己面部照片，同步傳送至科技設備監控中心報到。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審裁定，令辜仲諒以個案手機，須每天「定點」在戶籍地自拍線上報到。辜仲諒以戶籍地房子正在裝修為由，請求變更報到地為台北市天母的住居所，獲高院裁准。檢方不服，提起抗告，最高法院駁回確定。