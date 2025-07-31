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又有行人誤闖中原地下道！中壢警：可開罰500元

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢區中原地下道先前就經常有轎車及行人因不熟悉路況而誤闖，本(7)月29日晚間9時40分許有民眾騎車行經該地下道時，又發現一名行人誤闖，身旁機車擦身而過險象環生。中壢警分局知悉後表示，該地下道機車道旁100公尺內，設有人行天橋供行人穿越鐵道，若行人若不在劃設之人行道通行，可依法處500元罰鍰。

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若行人若不在劃設之人行道通行，可依法處500元罰鍰。圖：截自Threads-nice.day110

中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾應善加利用既有的人行設施，如天橋或地下道等，不應任意穿越車道。尤其在夜間視線不佳時，違規行走更容易釀成危險，為了自身與其他用路人的安全，務必遵守交通規則，培養正確用路習慣。

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該地下道機車道旁100公尺內，設有人行天橋供行人穿越鐵道。圖：截自Threads-nice.day110

警方進一步說明，行人若不在劃設之人行道通行，可依《道路交通管理處罰條例》第78條舉發，處500元罰鍰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】又有行人誤闖中原地下道！中壢警：可開罰500元

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中壢 行人 人行道

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