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被控幫郭台銘收購連署書 生技公司負責人不起訴

中央社／ 台北31日電

生技公司負責人廖姓男子與台北市里長總會榮譽總會長蘇姓男子，被控為衝高鴻海創辦人郭台銘參選總統的連署數量，以現金向民眾收購連署書，士檢認定罪嫌不足，今天不起訴處分。

中央選舉委員會於民國112年9月18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，鴻海集團創辦人郭台銘同年10月間在全台各地發動連署。

根據士林地檢署不起訴處分，廖男為郭台銘投資生技公司負責人，兼任台北連署站執行長，112年10月間涉嫌以每份新台幣250元代價，委託曾任里長的張姓男子（另案緩刑確定）收購連署書，以提高連署數量。

此外，廖男被控於112年10月間也委託曾開設大型計程車隊的蘇男，以不詳報酬條件，利用其在計程車業界人脈，自中南部協助收購連署書。

根據處分書，廖男到案後供稱，他僅協助招募業務員號召民眾連署，連署站各自聘用駐點人員，他曾詢問張男是否能擔任月薪工作人員，每月薪水約25萬元，希望於截止前收到1000份，對張男以現金收購連署書一事並不知情。

蘇男則供稱，曾建議以獎金績效制來推廣連署，但律師提醒涉及對價性而作罷，他僅拜託北投區里長、宮廟幹事與計程車界朋友協助連署，或洽談車隊廣告合作，並未領取郭台銘辦公室薪資，也未經手連署書。

檢察官偵查後認為，張男證稱廖男從未指示以現金收購連署書，因時間緊迫，為求獲續聘，才以250元向親友收購；據此難以推論為廖男授意行為，認定廖男、蘇男罪嫌不足，今天予以不起訴處分。

生技公司負責人廖姓男子與台北市里長總會榮譽總會長蘇姓男子，被控收購鴻海創辦人郭台銘參選總統的連署書，士檢認定罪嫌不足，不起訴處分。示意圖／ingimage
生技公司負責人廖姓男子與台北市里長總會榮譽總會長蘇姓男子，被控收購鴻海創辦人郭台銘參選總統的連署書，士檢認定罪嫌不足，不起訴處分。示意圖／ingimage

連署書 郭台銘 計程車

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