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機車騎士闖平交道 辯遮斷器一度升起「誘我通過」仍被重罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子騎機車經過鐵路平交道時，警鈴大作，號誌持續閃燈，但遮斷器一度升起，6秒後又開始降下，他趁機騎過平交道，收到6萬7500元罰單，還被吊扣駕照。吳男主張遮斷器不應打開，誘使他通過。法官指出，鈴響、燈閃、遮斷器下降中，吳仍強行通過，裁罰合法，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，吳男去年1月3日上午近8時，騎機車經過基隆市仁愛區成功路平交道時，被後方騎士用行車記錄器錄影資料檢舉闖越平交道。警方查證屬實，舉發吳男「警鈴已響、號誌燈已顯示，仍強行闖平交道」違規。

公路局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例、道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定，裁罰吳男6萬7500元，吊扣駕執12個月，並應參加道路交通安全講習。

吳男不服處分並提起行政訴訟，主張騎車到平交道前有停車等待火車經過，並無闖平交道意圖。火車經過後，平交道遮斷器升起打開，表示可以經過。如果會有火車連續經過，遮斷器不應該打開，誘使他騎車通過，這是號誌設計不良，聲明撤銷原處分。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官當庭勘驗檢舉影像，內容為當天上午7時56分53秒，檢舉人騎車到平交道前，前方遮斷器緩緩升起，閃光號誌閃爍、警鈴大聲響起。

7時56分57至58秒，檢舉人騎車緩慢前進，尚未抵達平交道停止線處，遮斷器升起與地面垂直，並未下降，且警鈴持續大聲響起，閃光號誌仍閃爍，多輛機車騎過停止線至前方黃色網狀線區域，前方行人也往前走。

7時56分59秒初，遮斷器緩緩下降，警鈴仍大聲響起，閃光號誌繼續閃爍，檢舉人停在停止線前1公尺多處，吳男騎機車自檢舉人機車左側駛出，7時57分0秒騎過停止線，7時57分1秒進進網狀線，7時57分2秒從下降狀態的遮斷器下方進入平交道，7時57分3秒通過平交道，7時57分4秒遮斷器完全放下。

法官指出，證據顯示吳男當天7時57分0秒騎車到停止線前，平交道警鈴與閃光號誌持續作動逾7秒，遮斷器也在7時56分59秒開始下降，吳男仍強行通過平交道，主觀上縱無故意，也有過失。道交條例第54條並未明文僅處罰故意而排除過失行為，所以監理單位裁處無違誤，吳男訴請撤銷無理由，駁回告訴。

吳男騎機車經過基隆成功路平交道時，警鈴大作，號誌持續閃燈，但遮斷器一度升起，6秒後又開始降下，他趁機騎過平交道，收到6萬7500元罰單，還被吊扣駕照。圖／翻攝自GoogleMap
吳男騎機車經過基隆成功路平交道時，警鈴大作，號誌持續閃燈，但遮斷器一度升起，6秒後又開始降下，他趁機騎過平交道，收到6萬7500元罰單，還被吊扣駕照。圖／翻攝自GoogleMap
吳男騎機車經過基隆成功路平交道時，警鈴大作，號誌持續閃燈，但遮斷器一度升起，6秒後又開始降下，他趁機騎過平交道，收到6萬7500元罰單，還被吊扣駕照。圖／翻攝自GoogleMap
吳男騎機車經過基隆成功路平交道時，警鈴大作，號誌持續閃燈，但遮斷器一度升起，6秒後又開始降下，他趁機騎過平交道，收到6萬7500元罰單，還被吊扣駕照。圖／翻攝自GoogleMap

火車 成功 台北高等行政法院

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