3人帶刀械談判 清潔隊員「一對三」刺死2人判24年…上訴遭駁

台北市環保局建成分隊清潔工王建明2023年與同事高頌雄爭吵，相約談判，高找來友人廖明德、李忠樺助陣，王拿摺疊刀反擊，刺死高、廖2人，士林地院國民法官庭依殺人罪判處王24年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

王建明與高頌雄是兒時玩伴，一起在北市環保局建成分隊擔任清潔工，工作期間因故爭吵，高於2023年11月16日打電話給王，相約談判。

當時高頌雄帶了2把水果刀，陪同前往的友人廖明德則拿著一根警棍，李忠樺則持小鋁棒。王認為情勢不妙，凌晨4點多，在蘭州街7號住處樓下，以1把刃長12.5公分、柄長15公分的摺疊刀攻擊高和陪同前來的廖，高因左側胸部被刀刺入、廖的左大腿上方被刀割刺等，經醫院救治，2人因大量出血不治。李忠樺案發時躲在不遠處的街上觀看。

士院國民法官庭檢視相關證據，認為王建明持有的摺疊刀具有殺傷力，2名死者都受到深度刺傷而大量出血，現場監視器也顯示王建明攻擊手段凶狠，目擊證人證稱雙方是互相砍殺。一審認定王故意殺人。

王建明主張是「正當防衛」，強調「如果不反擊會被當場擊殺」，但高頌雄的女友證稱，雙方案發前曾發生爭吵，王建明認為高不懷好意，她認為王並非正當防衛。一審認定王建明殺死兩人。

一審認為就算高頌雄不懷好意而來，但王建明也早準備好械鬥，在現場先後加以反殺，尤其還對未先爭吵的廖明德下手，不存在防衛過當和減刑事由。國民法官考量刑法第57條各款量刑因子後，王建明殺害高頌雄部分判12年徒刑，殺害廖部分判14年徒刑，合併執行24年。

王與檢察官皆上訴。高院開庭時，王稱自己被對方刺了3、4刀，他因工作的關係，平時身上就會帶刀，而當下天色很暗「暗暗看嘸，不知有沒有殺人」。

律師表示，當時對方3人帶著刀械前來，王「一對三」活了下來，卻被說故意殺人，雖然一審由國民法官審理，但判決違背常理，請求改判無罪或不以殺人罪定罪。律師說，本案是對方要置王於死地，與一般殺人案不同，被害2人才是主動攻擊，王因胸口中刀、骨折才犯案，他面臨的刺激非常人可理解。

檢察官則認為，王建明殺2個人，刑期累計是26年，卻合併執行24年，似乎在告訴國人「犯罪越多越划算」。