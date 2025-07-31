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撿好康！新竹分署8月5日聯合拍賣會 竹市煙波行館含車位底價855萬
法務部行政執行署新竹分署8月5日將舉行「123 聯合拍賣會」，不動產部分，標的有位於新竹市、新竹縣新埔鎮、竹東鎮、關西鎮、苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮、通霄鎮、造橋鄉土地及建物。其中，位於新竹市煙波行館的建物（附車位）將進行第二次拍賣，底價為855萬元，價格非常實惠，歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。
另外，苗栗縣造橋鄉的土地及建物位於育達科技大學附近的小套房共計2間，現況為義務人自用自住，1樓為超商，相當便利，這次已是第三次拍賣，每間套房底價各為75萬餘元。這些案件義務人均因逾期未繳納個人房屋土地交易所得稅，經國稅局移送新竹分署執行，想撿便宜的民眾不要錯過。
新竹分署指出，動產部分當日上午10點半將於苗栗縣南庄鄉進行胚瓶生產設備的再行拍賣程序，上述機台主要是生產礦泉水空瓶用，因設備本體龐大遂定於其所在地拍賣，請有興趣的民眾先與承辦股別聯繫，了解詳情；上午11點另於新竹市警察局公有拖吊場進行2022年10月份出廠之YAMAHA R15大重機的第一次拍賣，未定底價；下午3點將於新竹分署拍賣室（新竹市民權路220號12樓）拍賣板信商業銀行股份有限公司股票。
新竹分署說，民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定郵局信箱即可。
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