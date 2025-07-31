快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布

聽新聞
0:00 / 0:00

撿好康！新竹分署8月5日聯合拍賣會 竹市煙波行館含車位底價855萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

法務部行政執行署新竹分署8月5日將舉行「123 聯合拍賣會」，不動產部分，標的有位於新竹市、新竹縣新埔鎮、竹東鎮、關西鎮、苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮、通霄鎮、造橋鄉土地及建物。其中，位於新竹市煙波行館的建物（附車位）將進行第二次拍賣，底價為855萬元，價格非常實惠，歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。

另外，苗栗縣造橋鄉的土地及建物位於育達科技大學附近的小套房共計2間，現況為義務人自用自住，1樓為超商，相當便利，這次已是第三次拍賣，每間套房底價各為75萬餘元。這些案件義務人均因逾期未繳納個人房屋土地交易所得稅，經國稅局移送新竹分署執行，想撿便宜的民眾不要錯過。

新竹分署指出，動產部分當日上午10點半將於苗栗縣南庄鄉進行胚瓶生產設備的再行拍賣程序，上述機台主要是生產礦泉水空瓶用，因設備本體龐大遂定於其所在地拍賣，請有興趣的民眾先與承辦股別聯繫，了解詳情；上午11點另於新竹市警察局公有拖吊場進行2022年10月份出廠之YAMAHA R15大重機的第一次拍賣，未定底價；下午3點將於新竹分署拍賣室（新竹市民權路220號12樓）拍賣板信商業銀行股份有限公司股票。

新竹分署說，民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定郵局信箱即可。

法務部行政執行署新竹分署8月5日將舉行「123 聯合拍賣會」。圖／新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署8月5日將舉行「123 聯合拍賣會」。圖／新竹分署提供

新竹 建物 苗栗縣

延伸閱讀

高虹安誣告案今二審宣判 結果牽動竹市藍白2026選戰布局

苗栗縣一般性補助款統刪28.1億元 行政院金援9.3億元應急

遭爆棄養的新竹市犬棕棕可望有家了 動保處：已有民眾認養面談

機場黃牛違規攬客欠繳罰單逾百萬 執行署查封不動產將拍賣

相關新聞

雲林縣府裝冷氣…工人墜樓不治 外包商轉包沒事！二審仍無罪

雲林縣外包李姓工人2年多前在縣府社會處裝設冷氣室外機，現場並無設置防墜裝置，李男不慎自4樓窗台墜落地面，當場失去意識，經...

機車騎士闖平交道 辯遮斷器一度升起「誘我通過」仍被重罰

吳姓男子騎機車經過鐵路平交道時，警鈴大作，號誌持續閃燈，但遮斷器一度升起，6秒後又開始降下，他趁機騎過平交道，收到6萬7...

3人帶刀械談判 清潔隊員「一對三」刺死2人判24年…上訴遭駁

台北市環保局建成分隊清潔工王建明2023年與同事高頌雄爭吵，相約談判，高找來友人廖明德、李忠樺助陣，王拿摺疊刀反擊，刺死...

撿好康！新竹分署8月5日聯合拍賣會 竹市煙波行館含車位底價855萬

法務部行政執行署新竹分署8月5日將舉行「123 聯合拍賣會」，不動產部分，標的有位於新竹市、新竹縣新埔鎮、竹東鎮、關西鎮...

台中神岡區中山路今年車禍最多已304件 違規項目有這些

台中市豐原警分局統計今年1至7月全般交通事故發生5218件，包括豐原區及神岡區，較去年同期發生5026件，增加192件，...

死前僅5公斤！毆打虐死1歲嬰 生母、男友判刑

桃園市莊姓女子產子後與吳姓男友同居，吳毆打莊的兒子，莊也未讓兒子溫飽，男童一歲四個月大時經送醫不治，體重五公斤僅同齡兒童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。