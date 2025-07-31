台中神岡區中山路今年車禍最多已304件 違規項目有這些
台中市豐原警分局統計今年1至7月全般交通事故發生5218件，包括豐原區及神岡區，較去年同期發生5026件，增加192件，神岡區較去年同期增加122件，常發生在上、下班時段，肇事主因多為違規停車、闖紅燈、違規超車、爭道、未讓直行車先行及未保持行車安全距離等因素，警方加強取締違規。
台中市神岡區近期交通事故頻傳，其中事故肇因、類型以違反號誌指示、闖紅燈、違規超車、爭道、未讓直行車先行及未保持安全車距肇事比例偏高，對居民的生命財產安全構成嚴重威脅。
豐原警分局統計數據顯示，神岡區今年迄今全般交通事故數較去年增加122件，尤其在特定路段及時段，事故發生率更是居高不下。
豐原分局表示，今年1至7月全般交通事故發生5218件，豐原區及神岡區，較去年同期發生5026件，增加了192件，神岡區就較去年同期增加122件，占增加發生交通事故比率為63.5％，深入分析事故樣態，神岡區中山路沿線發生交通事故計有304件為最多，常發生於上、下班時段；神岡區豐洲路沿線發生交通事故計有76件為次多，發生於上、下班時段肇事主因多為違規停車、闖紅燈、違規超車、爭道、未讓直行車先行及未保持行車安全距離等因素。
豐原分局分析今年1至7月交通事故，神岡區就佔1551件，並造成4死、926傷的憾事，警方表示，8月1日開始將針對神岡區易肇事路口、路段肇事主因加強取締，並全時段、不定點規劃路檢攔查酒駕勤務，行人於路上的違規取締。
豐原分局長林大為呼籲用路人，務必遵守交通規則，勿酒後駕車、拒絕酒駕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言