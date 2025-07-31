死前僅5公斤！毆打虐死1歲嬰 生母、男友判刑

桃園1歲4月男童遭親媽聯手新歡凌虐，長期不給吃，還打他的頭及四肢，2018年10月11日下午男童失去呼吸心跳，送醫不治，死亡時僅5公斤重，桃園地院將親媽和新爹依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪分別判2年8月及3年6月，可上訴。示意圖／AI生成 桃園市莊姓女子產子後與吳姓男友同居，吳毆打莊的兒子，莊也未讓兒子溫飽，男童一歲四個月大時經送醫不治，體重五公斤僅同齡兒童一半。桃園地方法院昨依共同犯妨害未滿十六歲之人發育罪，將吳、莊各判三年六月及二年八月徒刑；可上訴。

檢方起訴指出，莊姓女子二○一七年產子，隔年四月結識吳姓男友，帶十個月大兒子與吳在桃園大溪租屋同住，吳多次徒手或持棍棒毆打男童頭部、四肢等部位，造成頭臉多處皮下出血及挫傷、頭皮多處大面積出血、兩耳後皮膚損傷、四肢多處挫傷等傷害。

男童長期處於飢餓，也不曾被帶去就醫、定時接種疫苗，二○一八年十月十一日沒有呼吸心跳，被送醫不治，院方發現，男嚴重營養不良，全身傷痕累累，通報警方。吳承認施暴，莊否認動手。

法官認為，莊明知吳長期對孩子施暴，身為母親，原有能力阻止卻未採取行動，消極態度與直接傷害行為在法律上具相同效果，應負刑事責任；兩人共同對孩子傷害和虐待，導致大量傷勢，應受嚴厲處罰，吳是主要施暴者，莊雖未直接動手，卻未盡母親應有保護教養責任。

合議庭審酌兩人犯罪參與程度不同，考量犯後態度、桃園市政府表達希望加重處罰，依法量刑。