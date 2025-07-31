中橫雙桶屍案 楊鴻儒判無期定讞確定逃死

台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／記者翻攝 經營賭場的楊鴻儒想追求陳姓男子的女友，又不滿賴姓男子懷疑自己詐賭揚言檢舉，十年前下藥迷昏陳、賴塞入鐵桶棄屍中橫。楊三度被判死刑，皆被撤銷發回更審，更二審改判無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，判無期徒刑定讞。

楊鴻儒因強盜等案被判刑十七年八月，二○一二年假釋出獄，他與陳姓男子認識多年，得知陳的女友經濟狀況優渥，想追求對方，認為陳是「阻礙」，二○一五年六月廿七日約陳到南投縣國姓鄉訪友，途中讓陳吃摻有安眠藥食物，駕車返回住處，將陳以頭下腳上方式塞入鐵桶，拴緊桶蓋，使陳缺氧窒息而死，事後與兩名友人將鐵桶搬上車，載至中橫公路推落山谷。

楊因麻將賭博認識賴姓男子，不滿賴懷疑自己設局詐賭、多次透露欲向警方檢舉，且殺死陳時隔多日無人聞問，認為可瞞天過海，假意邀約賴到台東旅遊、協商賭資糾紛。

同年七月十二日以相同手法讓賴吃安眠藥，將人載入鐵桶，要求看護母親的印尼籍移工幫忙壓鐵桶搬上車，載至中橫公路推下山谷。

楊犯後發覺員警查訪賴失蹤前行跡，擔心東窗事發，逃到南部暫居鴿舍落網，警方尋獲裝有陳、賴屍體的鐵桶。一、二審及更一審均判楊兩個死刑，但被最高法院撤銷。

更二審認為案件已繫屬法院逾八年，符合刑事審判妥速法減刑事由，加上楊年屆七旬，且罹患腎臟病、健康不佳，以台灣男性平均壽命七十歲，即便有假釋可能，出監都已九旬，再犯風險不高，改判無期徒刑。

案件上訴，最高法院認為檢察官上訴指摘更二審判決未認定楊的犯罪動機，且未具體說明適用速審法的理由，量刑違法；楊上訴對於已經更二審論駁說明的事項，重為不同解讀，再爭執事實，均非適法的第三審上訴理由，駁回上訴，全案定讞。