共和黨主席與「槍擊要犯」搭檔選總統...花200元買連署書 判關3年定讞

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選總統副總統，檢方指控他發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連署書，犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪，一、二審均判周3年徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權5年。案經上訴，最高法院今駁回上訴而定讞，並通知檢方啟動防逃機制，而檢方也因他另案而在法院審理，且有高度逃亡可能性，晚間已將他拘提到案發監執行。

周克琦2023年10月21日在新光三越台北站前店廣場設立連署攤位，指示傅姓、潘姓女子邀民眾連署，以每人200元的價格向5人收購。翌日下午，周指示傅女於亞洲廣場大樓外以200元收購20人的連署書，數日後，又在立法院外購得1份連署書，總計花費5200元買到26份連署書。

台北地檢署同年11月2日指揮警、調搜索，拘提周克琦到案，訊後聲押禁見獲准，藍信祺也列被告，偵訊後由檢方請回。北檢2023年12月29日起訴周克琦，傅姓、潘姓女子獲緩起訴處分，藍信祺處分不起訴。

法院認為周克琦辯稱200元是邀集民眾參與遊行的工資、車馬費，不過，潘女、傅女並未說明連署人到場後須配合從事任何造勢、宣傳或提供勞務，且連署人到場時間不一，周所辯解不可採信，現金200元是連署的對價。

法院指出，周克琦欲參選副總統，應尊重選賢與能之精神，竟不思以合法方式從事競選活動，無視法規禁令，以每人200元價碼對連署人21人交付賄賂，另對連署人2人行求賄賂，以工資的名目粉飾，妨害選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展。

另外，一審認為，周身為被連署人，為犯罪計畫中直接受益者，居主導地位，廣泛行賄，他犯罪後矢口否認犯行，全無悔意，沒有辦法為有利的量刑。案件上訴，周克琦一度請求高院停止審判、聲請憲法法庭審查，但高院不採，維持一審判決。