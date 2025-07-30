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高雄狠父虐嬰打到頭骨、肋骨骨折 遭判刑並裁定續押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名才出生4個月大的男嬰在家中遭到親生父親蔡姓男子凌虐，男嬰不僅因營養不良發育遲緩，蔡男更嫌男嬰吵鬧便施暴，直到打預防針才被醫護發現全身都是傷而通報，不僅腦出血、頭蓋骨骨折，連臉頰、額頭都是瘀青，蔡男上月遭橋頭地方法院判刑，近日再遭高等法院高雄分院裁定繼續羈押。

蔡男一審遭橋頭地院法官認為，長時間凌虐男嬰，已妨害男嬰身體自然發育並影響身心發展，其中過失傷害判刑8個月有期徒刑、可易科罰金，但妨害幼童發育、成年人故意對兒童犯傷害罪遭判刑2年6個月，不得易科罰金，全案移送高等法院高雄高分院後，因法官認為他有反覆實施虐童之虞，因此裁定續押。

據一審判決調查，這名男嬰去年9月才剛出生就沒有妥善被照顧，長期未正常供食餵奶，導致男嬰長期處於飢餓狀態導致營養不良，生長明顯遲滯，出生半年體重才增加不到1公斤，體重僅約3.7公斤，比同齡嬰兒明顯還要瘦弱。

可是男嬰的父母不僅讓男嬰營養不良，甚至平時也疏於照顧，一次蔡男載男嬰外出買外食時，竟直接把滾燙的熱湯掛在男嬰安全座椅前方，導致男嬰被燙傷。今年1月蔡男甚至因為不滿男嬰哭鬧，竟徒手捶男嬰胸口，造成男嬰左側第十一肋骨骨折。

今年2月初，蔡男入睡後不管男嬰，造成男嬰從半公尺高的床上直接摔下，不僅左側頂部蜘蛛網膜下腔慢性出血、左側頂骨骨折，還因此導致左側額頭及臉頰瘀青。

男嬰直到打預防針時，被發現體重明顯過輕，轉診至高醫大急診，才被醫護赫然發現男嬰全身都是傷，不但營養不良、解黑便，就連額頭及下巴瘀傷、左腳都有陳舊性燙傷。

高雄高分院。圖／本報系資料照
高雄高分院。圖／本報系資料照

骨折 體重

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