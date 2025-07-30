曾搭檔前十大槍擊要犯參選總統 共和黨主席周克琦遭拘提發監

前10大槍擊要犯藍信祺，過去搭檔共和黨主席周克琦參投入總統大選，但周克琦以每份200元價格，向21位民眾用收購連署書，被法院依違反正副總統選舉罷免法判刑3年，台北地檢署執行科傳喚周入監，但周卻未報到，檢方今指揮北市警中正一分局將周拘提到案，解送北檢發監執行。

周克琦稍早雙手上銬進入北檢時，見到媒體旋即拉下口罩，高喊兩次「政治迫害」，旋即被警方押往北檢拘留室。

此外，周克琦另收取境外敵對勢力資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，今年6月被台北地院依反滲透法判處2年徒刑；同案被告莆仙同鄉會常務理事潘進東判刑1年6月、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源判1年徒刑，可上訴。

檢方調查，潘進東與朱俊源於2022年10月間，提供資料並聯絡周克琦，指示周克琦在「世界民主運動大會」活動現場造勢抗議，涉違反滲透法。

周克琦供稱，他和朱俊源是政黨圈朋友，與潘進東也是普通朋友，他是「深藍」、「深紅」政治主張的人沒錯，但沒有替境外敵對勢力在台從事統戰工作。