「夠愛」版權爭議落幕！陳德修告侵權 謝和弦、馬槽音樂要賠39萬

藝人謝和弦改編「終極一家」插曲「夠愛」，並在YouTube上傳「夠愛2.0」，被藝人也是作曲人陳德修（脩）指控侵害著作權，陳提告要求謝和弦、馬槽音樂賠償，最高法院判馬槽音樂、謝和弦共要給付39萬元，全案確定。

陳德修主張，他是樂團「東城衛」團長兼吉他手，於2005年開始以「脩」為藝名，創作多部戲劇主題歌、主題曲、戲劇配樂的詞曲，他2006年獨力創作「夠愛」的曲，之後因戲劇「終極一家」需要插曲，才由可米公司取得著作後交給謝和弦填詞。

陳德修認為，謝和弦未經他事前同意授權重製「夠愛」，並以「夠愛2.0」為名上傳YouTube，並和馬槽音樂一同將歌曲拍攝MV也上傳YouTube，也舉辦售票演唱會公開演唱重置歌曲等，要求馬槽音樂、謝和弦應連帶賠償41萬元並刊登澄清啟事、謝和弦應賠償29萬元。

謝和弦、馬槽音樂反駁，「夠愛」的詞曲都是他在陳德修家中同時完成創作，當時在場者還有東城衛的團員，之後可米公司拍攝「終極一家」，並收錄「夠愛」為主題曲，實際上陳德修僅「編曲」而已，從編曲到完成旋律尚有一大段空間，不是編曲就是作曲人。

智慧財產及商業法院一、二審均判決謝和弦、馬槽音樂應連帶賠償25萬元，且謝和弦得單獨再賠償14萬元，共計39萬元，並刊登澄清啟事；案件上訴，最高法院廢棄發回更審。

智財法院更一審依照卷證資料及證人說法，認定「夠愛」作曲者為陳德修，謝和弦提出的證據均不足以證明他是「夠愛」的著作人或共同著作人。另外，謝和弦明知「夠愛」作曲者為陳德修，卻未經授權擅自重製為「夠愛2.0」上傳YouTube，還標是作曲人為自己，已經侵害陳的權利。

更一審認為，謝和弦及馬槽音樂將「夠愛2.0」拍攝為MV並上傳於YouTube頻道，作曲者記載為「謝和弦」，並註記由馬槽公司提供，也已共同侵害陳德修的重製權、公開傳輸權、姓名表示權。