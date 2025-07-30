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傳播妹陪酒糾紛釀屏東、萬丹人馬尋仇開25槍 屏檢起訴2人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

今年3月17日屏東凌晨街頭槍擊，起因於「屏東人馬」一名傳播妹因陪酒遭欺侮，傳播公司不滿找「萬丹人馬」尋仇。屏東人馬當晚先到萬丹人馬的酒行砸店、砸車，屏東人馬離開返回屏東市區，遭萬丹人馬盯上，趁屏東人馬等紅燈，萬丹人馬下車開25槍，釀5傷。檢警偵辦，將萬丹人馬19、18歲兩名李姓男子，依殺人未遂等罪嫌提起公訴，移審後，屏東地院裁定繼續羈押。

檢方起訴指出，案發起因今年3月16日，屏東市某傳播公司與萬丹鄉某酒行的李男，因傳播公司的傳播妹坐檯陪酒遭欺侮引發糾紛，傳播公司老闆不滿集結10多人，這方稱為「屏東人馬」，屏東人馬就在17日凌晨0時23分許，分別開著多輛汽車，到萬丹某酒行，持棍棒砸店，砸毀門口車輛。

萬丹酒行這群人稱「萬丹人馬」，為報復屏東人馬行為，萬丹人馬兩名李姓男子與其他身分不祥的人，在當日凌晨準備衝鋒槍、散彈槍與步槍等高殺傷力武器，搭乘3輛懸掛不是該車真正車牌的汽車尋找屏東人馬。

當晚凌晨0時44分，萬丹人馬開到屏東市瑞光南路與民生東路口時，趁屏東人馬停紅燈突襲，開車到屏東人馬車輛前方攔阻，兩名李男與其他同夥的男子下車，拿槍朝屏東人馬掃射，導致屏東人馬有5人受傷，傷勢分別在背部、肩部、小腿、臉頰等，幸無生命危險。

犯案後萬丹人馬駕車逃逸，警方獲報到場，現場查扣25顆彈殼、1顆未擊發的散彈子彈及萬丹人馬遺留的黑色汽車一輛，警方也在萬巒、竹田分別發現棄置的2輛汽車。

2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。檢方起訴指，從槍擊犯案過程發現，是有計畫、有準備以車攔車後，近距離開槍射擊，且子彈貫穿車身板金射入車內，造成被害人受傷，幸好被害人運氣好未擊中要害，未發生死亡結果。也突顯出有相當謀議計畫與工作分配，包括安排各車司機接應及推由兩名李男等，彼此間有犯意聯絡與行為分擔，均為共犯。

檢方起訴指出，案發後還有一名少年投案，後來調查發現，該名少年否認，是因為有人要他出面頂替。檢方依殺人未遂等罪起訴，建請法院繼續羈押兩名李姓男子，法院裁定羈押。另外，傳播小姐遭欺侮案件，檢方另案偵辦中。

2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉丹榮路一家菸酒行停放的貨車凌晨遭「屏東人馬」砸毀。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉丹榮路一家菸酒行停放的貨車凌晨遭「屏東人馬」砸毀。記者劉星君／翻攝
今年3月17日，屏東市瑞光南路一處洗車場外凌晨爆發街頭連開25槍，警方到場採證。圖／屏東小鎮資訊提供
今年3月17日，屏東市瑞光南路一處洗車場外凌晨爆發街頭連開25槍，警方到場採證。圖／屏東小鎮資訊提供
今年3月17日凌晨屏東市瑞光南路一處洗車場外爆發街頭連開25槍，警方到場採證。圖／屏東小鎮資訊提供
今年3月17日凌晨屏東市瑞光南路一處洗車場外爆發街頭連開25槍，警方到場採證。圖／屏東小鎮資訊提供
今年3月17日屏東市瑞光南路現場遺留黑色轎車，車上滿是彈孔，警方查扣帶回現場採證。圖／報系資料照
今年3月17日屏東市瑞光南路現場遺留黑色轎車，車上滿是彈孔，警方查扣帶回現場採證。圖／報系資料照
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。記者劉星君／翻攝
屏東市瑞光南路一處洗車場外今年3月17日凌晨爆發街頭連開廿五槍，警方到場封鎖現場。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市瑞光南路一處洗車場外今年3月17日凌晨爆發街頭連開廿五槍，警方到場封鎖現場。圖／屏東小鎮資訊提供
警方查扣現場遺留車輛（左）、與自行開車就醫停放在醫院附近車輛（右），將車輛查扣帶回警局採證。記者劉星君／攝影
警方查扣現場遺留車輛（左）、與自行開車就醫停放在醫院附近車輛（右），將車輛查扣帶回警局採證。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光南路上現場遺留的一輛黑色轎車，車上滿是彈孔，警方查扣帶回現場採證。圖／報系資料照
屏東市瑞光南路上現場遺留的一輛黑色轎車，車上滿是彈孔，警方查扣帶回現場採證。圖／報系資料照

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