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新竹男童摔飯碗遭壓制受傷 幼兒園老師遭判刑3月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹吳姓幼教老師因6歲男童摔飯碗不服管教，多次將男童壓制導致受傷，新竹地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，將吳女判刑3月，可上訴。

判決書指出，吳女任職於位於竹市某幼兒園任職幼教老師，吳女在2023年1月5日間協助孩童裝午餐時，其中6歲林姓男童因認為飯碗太滿、希望少裝一些，吳女回說無法倒回後，男童將飯碗往地上倒。

吳女見狀認為其不服管教，手持掃把強拉林童手臂至走廊上，雙方彼此互推，林童推擠吳女至牆邊，雙方面對面僵持數秒後，吳女見林童無鬆手跡象，竟以右腳膝蓋踢開，林童隨即反抗，吳女則推擠林童頭部，林童因而跌坐地上。

判決書指出，後來吳女將男童推至牆邊後起身，接著持掃把揮打後轉身離開。男童不滿又上前找吳女，吳女再度將男童壓制在地，並持掃把揮動數下，接著以手推其頭部、壓制雙膝，阻止反抗後才起身離開，男童因而受有左肩皮膚龜裂紋機等傷害。

法官審酌，吳女於幼教保育過程中出手傷害孩童，侵害其身體法益，行為實不足取，但考量她犯後坦承犯行，最後將吳女依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3月，可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

幼教 新竹

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