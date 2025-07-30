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親媽不給吃繼父下班毒打…男童慘遭虐死 法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

莊女2017年中產子獨自扶養，之後認識吳姓新男友，在桃園大溪共築愛巢，男童自此受虐，親媽不給吃、新爹下班就打他，2018年11月間男童送醫不治；桃園地院今將莊女、吳男依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪分別判2年8月及3年6月，可上訴。

起訴指出，莊女2018年4月結識吳姓新男友，於是帶著當時僅10個月大的兒子與吳一起同居於大溪租屋處，平常由莊女獨自照顧兒子，吳男下班後會幫忙照顧。2人明知男童未滿月、腦部發育未完全，頭部及身體極脆弱，長期處於飢餓狀態、沒獲得營養，又長時間遭毆打、凌虐嚴重妨害孩子的自然發育。

檢警調查，男童分別遭吳男多次徒手或持棍棒毆打頭部、四肢等部位，造成男童頭臉部有多處皮下出血傷及挫傷、頭皮多處大面積出血、兩耳後皮膚損傷、四肢多處挫傷等傷害。

莊女2人也不曾帶男童就醫、定時接種疫苗，直到2018年10月11日下午3時突然沒呼吸心跳，雖緊急送醫仍不治，死亡時僅有5公斤，比同齡輕了大半，嚴重營養不良，院方發現男童身上全是傷，報警處理。

審理時，吳男承認自己有施暴行為；雖然男童親媽莊女否認動手打孩子，但她明知新男友長期對孩子施暴，身為孩子的母親，原有能力阻止卻未採取行動，這樣的消極態度與直接傷害行為在法律上具有相同效果。因此，針對吳男持續虐待孩子，導致孩子受傷，莊女也應負起刑事責任，另外卷宗內也有相關證據，足證2人犯行。

合議庭考量莊女是受害人的母親，吳男是她同居男友，2人共同對年僅1歲多的孩子傷害和虐待，導致孩子有大量傷勢，應該受嚴厲處罰。進一步分析吳男是主要施暴者，莊女雖未直接動手，卻未盡母親應有的保護教養責任，因此2人在犯罪參與上的程度有所不同。

合議庭法官量刑時，除參考2人犯後態度、提告的桃園市政府表達希望能加重處罰，以及被告2人的智識程度與家庭經濟狀況等情狀，分別依據事實與情節，做出適當判決。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園1歲4月男童遭親媽聯手新歡凌虐，長期不給吃，還打他的頭及四肢，2018年10月11日下午男童失去呼吸心跳，送醫不治，死亡時僅5公斤重，桃園地院將親媽和新爹依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪分別判2年8月及3年6月，可上訴。示意圖／AI生成
桃園1歲4月男童遭親媽聯手新歡凌虐，長期不給吃，還打他的頭及四肢，2018年10月11日下午男童失去呼吸心跳，送醫不治，死亡時僅5公斤重，桃園地院將親媽和新爹依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪分別判2年8月及3年6月，可上訴。示意圖／AI生成

男友 虐童 桃園地院

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