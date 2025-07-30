調派國安局有「補償」作用？陳松吉成「第2名」任副局長的檢察官

檢察官人事審議委員會本周五加開會議討論新竹地檢署檢察長陳松吉調派國安局副局長人事案，陳成為繼法務部政務次長徐錫祥後「第2名」出任國安局副局長的檢察官。有檢察人士說，人事考量不無補償陳前次調動不理想之憾。

同僚形容，陳松吉性格內斂、話不多，前次檢察長全國調動，與陳同時派檢察長或期別較陳資淺的，成為「六都檢察長」大有人在，陳對只從「嘉義推進到新竹」或許傷心，因此，指派陳去國安局服務，多少有一點「補償」作用；基層檢察官表示「形成慣例後，檢察官再多一去處」。

陳松吉是司法官學院32期結業，有中央警官學校行政學系學歷，曾奉派法務部調查局政風室主任，他履新後所遺的檢察長職缺，法務部長鄭銘謙將再為調整。