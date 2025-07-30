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陸AI大廠違法在台攬才 負責人緩起訴罰30萬

中央社／ 台北30日電

中國竹間智能科技（上海）公司簡姓負責人，涉違法在台設分公司並從事AI智能開發與招募人才達9年。士檢考量簡男坦承犯行，今天依兩岸條例給予緩起訴，命其向公庫支付30萬元。

根據士林地檢署緩起訴處分書，簡男未經主管機關經濟部投資審議委員會許可，於民國104年間在台北市內湖區設立竹間智能科技有限公司，並匯入中國母公司資金供在台營運使用；子公司業務內容包括AI智能業務開發、業務銷售等活動，並將相關研發成果回傳至母公司雲端儲存空間

檢調查出，簡男為規避查緝，涉嫌透過胞妹協助，於112年5月間以胡姓女子名義登記設立2家人頭公司，透過2家人頭公司與台灣子公司在台招聘數名工程師以擴展業務，並持續收受中國母公司資金至113年7月底。

檢察官認為，簡男與胡女違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定。

檢察官審酌，簡男等人自白犯罪，犯後態度良好，也無前科紀錄，因一時失慮而犯罪，對犯行深表悔悟，且在台涉案公司均已解散，今天予以緩起訴，期間1年，簡男、胡女須各別支付公庫新台幣30萬元、5萬元。

家人 主管 母公司

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