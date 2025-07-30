國民黨考紀會前主委葉慶元稱綠法官要影響判決 司法院反擊：無法認同

司法院今對律師葉慶元29日上網路直播節目，公然散布「民進黨透過法官調動影響案件判決」等不實言論表示無法認同。聯合報系資料照

國民黨考紀會前主委、律師葉慶元29日上網路直播節目「志聖鮮師」，聲稱有很多同學在台灣高等法院、最高法院、地方法院，「這些人講說民進黨現在很明確地把一些黨性堅強、政黨色彩鮮明的法官調到二審去，甚至在二審的法官調升為審判長」，希望影響所有案件判決。對於「不實言論」，司法院今表示完全無法認同。

司法院表示，司法院為我國司法體系最高行政機關，始終恪遵「審判獨立、依法審理、不受任何外力干預」的憲政原則，任何政黨、個人或利益團體，均不得、亦不可能介入個案審判或司法人事運作。

自「法官法」施行以來，法官的任免、轉任、解職、遷調、考核及獎懲，司法院表示都有完備且嚴謹的制度規範，並由包含法官代表及學者專家在內的人事審議委員會依法審議，絕非外力所能左右。司法院認為葉慶元的指控全然背離事實，不僅誤導社會視聽，更已對司法公信力造成嚴重傷害。