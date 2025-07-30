新竹男童摔飯碗遭壓制受傷 吳姓幼教師遭判刑3月
新竹市吳姓幼教老師因6歲男童不服管教並摔飯碗，過程中多次將男童壓制導致受傷，新竹地方法院將吳女依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑3月，可上訴。
新竹地方法院判決書指出，吳女任職於位於竹市某幼兒園任職幼教老師，吳女在112年間協助孩童裝午餐時，其中6歲林姓男童因認為飯碗太滿、希望少裝一些，吳女回說無法倒回後，男童將飯碗往地上倒。
判決書表示，吳女見狀認為男童不服管教，手持掃把強拉其手臂至走廊，雙方發生推擠，男童將吳女推至牆邊，兩人僵持後，吳女見男童未鬆手，竟以右膝將其踢開，男童隨即反抗。
判決書指出，吳女推擠男童頭部，導致男童跌坐在地，後來吳女將男童推至牆邊後起身，接著持掃把揮打後轉身離開。男童不滿又上前找吳女，吳女再度將男童壓制在地，並持掃把揮動數下，接著以手推其頭部、壓制雙膝，阻止反抗後才起身離開，造成男童受傷。
法官審酌，吳女於幼教保育過程中出手傷害孩童，侵害其身體法益，行為實不足取，但考量她犯後坦承犯行，最後將吳女依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3月。可上訴。
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