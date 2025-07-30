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確定逃死！中橫雙桶屍命案凶嫌三度判死被撤銷 最高法院今判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／記者翻攝
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／記者翻攝

經營賭場的男子楊鴻儒想追求陳姓友人的女友，又不滿賴姓男子懷疑自己詐賭、揚言檢舉，10年前下藥迷昏陳、賴2人再塞入鐵桶棄屍中橫，楊三度被法院判處死刑，皆被最高法院撤銷發回更審，更二審今年初改判無期徒刑，最高法院今駁回上訴，判楊無期徒刑定讞。

楊鴻儒曾因強盜等案件判刑17年8月定讞，2012年假釋出獄；他和陳認識多年，得知陳的女友經濟狀況優渥，萌生貪念想追求對方，認為陳是個「阻礙」，假借邀約陳到南投國姓鄉遊覽訪友。

陳2015年6月26日晚上8時許騎機車到楊位於台中市的住處借住一晚，隔天楊開車載陳出發，途中讓陳吃下摻有安眠藥的餐食，再隨即駕車返住處，徒手將陳以頭下腳上的方式塞入綠色鐵桶，再持扳手拴緊桶蓋，使陳缺氧窒息而死。

楊事後聯繫2名友人，一同搬鐵桶上車，載至花蓮縣秀林鄉台8線公路某處，再推落山谷，楊為故佈疑陣，同年月28日上午10時許再騎陳的機車到台中高鐵站附近公有停車格停放，假造陳自行騎車的行蹤。

楊鴻儒因麻將賭博認識賴姓男子，不滿賴懷疑自己設局詐賭，並多次透露欲對警方檢舉，且殺死陳後時隔多日無人聞問，認為可以瞞天過海，他假意邀約賴盡棄前嫌到台東旅遊，並表示欲協商賭資糾紛，賴不疑有他應允。

楊2015年7月12日開車載賴出發，途中以同樣手法讓賴吃下有安眠藥的飲食，待賴失去意識之後，開車返回住處，將賴以頭下腳上方式塞入鐵桶，再騎賴的機車到高鐵附近停放；楊要求看護母親的印尼籍移工來幫忙壓鐵桶、搬上轎車後車廂，再夥同友人一起將鐵桶載至花蓮縣秀林鄉台8線公路，再推下山谷。

因賴離家後音訊全無，賴的媳婦報案失蹤人口請求協尋，楊鴻儒事後發覺員警在查訪賴失蹤前的行跡，擔心東窗事發，逃到南部暫居在鴿舍，並想過戶犯案車輛，警方循線逮捕，再找到裝有陳、賴屍體的2個鐵桶。

一、二審及更一審皆判楊鴻儒2個死刑，但判決都被最高法院撤銷發回。最高法院撤銷更一審死刑判決即指出，楊鴻儒逾70歲，未來若有機會假釋出獄，年紀已超過90歲，是否有再犯可能性仍有調查的必要，且更一審沒有讓楊行使充分的防禦權，傳喚2次證人皆未到庭，卻未拘提證人，且證人證詞也有調查未盡之處。

更二審認為，案件已繫屬法院逾8年，符合刑事審判妥速法減刑事由，加上楊年屆七旬，且罹患腎臟病、健康不佳，以台灣男性平均壽命76歲，即便楊有假釋可能，出監都已九旬，再犯風險不高，改判無期徒刑。

案件上訴，最高法院認為檢察官上訴指摘更二審判決未認定楊的犯罪動機，且未具體說明適用速審法第7條的理由，量刑違法；楊上訴對於已經更二審論駁說明的事項，重為不同解讀，再爭執事實，均非適法的第三審上訴理由，今駁回上訴，全案定讞。

楊鴻儒犯中橫桶屍案死刑判決再度被撤銷。圖／台中地檢署提供
楊鴻儒犯中橫桶屍案死刑判決再度被撤銷。圖／台中地檢署提供
中橫雙桶屍案凶手楊鴻儒。圖／警方提供
中橫雙桶屍案凶手楊鴻儒。圖／警方提供

死刑 假釋 棄屍 最高法院 無期徒刑

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