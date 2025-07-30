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「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，雙方就經營頻道的母公司群海娛樂爆發財務糾紛，新北地檢署偵查後，認定家寧一家四口涉嫌侵占群海受收益4427萬餘元，並以人頭浮報薪資逃漏稅1609萬餘元，依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。
本名張家寧的家寧一家中，身為群海董事長的張母曾淑惠、監察人張父張國龍、業務經紀張妹張家芸，和身為公司董事的家寧全部被起訴，但家寧僅因與本名王崇睿的Andy分手後，擅自更改頻道登入密碼，被依妨害電腦使用罪起訴，未參與侵占、背信部分；全家中僅從未參與頻道經營和公司運作的張兄張晉嘉未涉案。
當初2人分手後，Andy出面指控，經營頻道10年來，總收益超過1億元，自己卻只分得695萬元，其餘收益卻被家寧一家全部拿走。檢方調查，2018年8月張母出資10萬元、占股50％，家寧和Andy各出5萬元、各占股25％成立群海，從事眾量級頻道相關經營。
多年來，張母等人侵占YT頻道流量及臉書廣告收益共2996萬餘元、頻道業配收入1281萬餘元、YT周邊商品收益40萬餘元、眾量級商標收入109萬餘元，合計4318萬餘元；另以9名親友充作人頭，虛報員工薪資支出1609萬餘元，並漏報頻道流量、臉書廣告、蝦皮拍賣等收入，藉此規避公司的營利事業所得稅。
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