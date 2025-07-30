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「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

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「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

YouTuber眾量級」情侶檔Andy家寧分手後，雙方就經營頻道的母公司群海娛樂爆發財務糾紛，新北地檢署偵查後，認定家寧一家四口涉嫌侵占群海受收益4427萬餘元，並以人頭浮報薪資逃漏稅1609萬餘元，依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。

本名張家寧的家寧一家中，身為群海董事長的張母曾淑惠、監察人張父張國龍、業務經紀張妹張家芸，和身為公司董事的家寧全部被起訴，但家寧僅因與本名王崇睿的Andy分手後，擅自更改頻道登入密碼，被依妨害電腦使用罪起訴，未參與侵占、背信部分；全家中僅從未參與頻道經營和公司運作的張兄張晉嘉未涉案。

當初2人分手後，Andy出面指控，經營頻道10年來，總收益超過1億元，自己卻只分得695萬元，其餘收益卻被家寧一家全部拿走。檢方調查，2018年8月張母出資10萬元、占股50％，家寧和Andy各出5萬元、各占股25％成立群海，從事眾量級頻道相關經營。

多年來，張母等人侵占YT頻道流量及臉書廣告收益共2996萬餘元、頻道業配收入1281萬餘元、YT周邊商品收益40萬餘元、眾量級商標收入109萬餘元，合計4318萬餘元；另以9名親友充作人頭，虛報員工薪資支出1609萬餘元，並漏報頻道流量、臉書廣告、蝦皮拍賣等收入，藉此規避公司的營利事業所得稅。

YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧分手後，雙方就經營頻道的公司群海娛樂爆發財務糾紛，新北地檢署認定家寧一家四口涉嫌侵占群海各類收益共4278萬餘元，並以人頭浮報薪資逃漏稅1609萬餘元，依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴家寧及其父、母、妹4人。聯合報系資料照
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧分手後，雙方就經營頻道的公司群海娛樂爆發財務糾紛，新北地檢署認定家寧一家四口涉嫌侵占群海各類收益共4278萬餘元，並以人頭浮報薪資逃漏稅1609萬餘元，依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴家寧及其父、母、妹4人。聯合報系資料照

Andy 家寧 侵占 YouTuber 眾量級 逃漏稅

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