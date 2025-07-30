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機場黃牛違規攬客欠繳罰單逾百萬 執行署查封不動產將拍賣

中央社／ 桃園30日電

機場黃牛事件頻傳，桃園張姓男子因在機場違規攬客，遭裁罰逾330張罰單，滯納金額逾百萬。示意照。圖／桃園機場公司提供
機場黃牛事件頻傳，桃園張姓男子因在機場違規攬客，遭裁罰逾330張罰單，滯納金額逾百萬。示意照。圖／桃園機場公司提供

機場黃牛事件頻傳，桃園張姓男子因在機場違規攬客，遭裁罰逾330張罰單滯納金額逾百萬元；法務部行政執行署桃園分署今天查封張男不動產，未來將進行拍賣。

桃園分署指出，針對機場違規攬客裁罰案件，繼日前機場查扣金錢、車輛，今天針對某張姓義務人不動產進行現場查封揭示，象徵後續將持續強力執法，維護國家機場門面秩序。

桃園分署指出，張姓義務人多年前從事機場違規攬客，遭裁罰逾330張罰單，滯納金額逾新台幣百萬元，因名下無財產、無工作，被抓也不在乎，多年來一再以身試法，近年行蹤不明，多年來這些罰單無法徵起。

桃園分署指出，執行人員近日重新清查時發現，張男名下多了數筆不動產，研判可能是繼承分割而來的財產，立即予以查封，並在今天會同地政機關與移送機關人員至現場指界並作揭示，未來續行拍賣程序，讓這些罰單得以因拍賣而徵起款項。

機場 桃園 罰單 黃牛 滯納金

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