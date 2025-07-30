鄭文燦愛將朱松偉連威而鋼都貪 13年牢飯減為10年4月理由曝光

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受現鈔、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依收賄、詐欺等罪判13年徒刑。案經上訴，台灣高等法院認為朱主動索賄，不僅破壞官箴，更損害公務員及政府廉潔形象，考量他繳回犯罪所得，今改判10年4月徒刑，褫奪公權4年。

朱松偉為土木工程博士，原為大學教授，借調至桃園市經發局擔任局長。高院斥朱屢借局長、採購案、交評案審查委員身分，收受廠商或受審查對象贈送的財物，且多是主動索求賄賂、不正利益，還以不實發票詐領特別費，共犯11罪。朱二審期間繳回犯罪所得，高院依貪汙治罪條例規定減刑，除依法論罪外，扣案的犯罪所得和自動繳交的74萬9370元沒收。

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。楊、顏、吳也上訴，高院改判3人各2月、3月、5月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年。

桃園地檢署偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（60歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運行計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳‧狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。