網傳林錫耀喬司法人事 高檢署：已分他字案偵辦
針對網路傳出前民進黨秘書長林錫耀疑似司法關說對話紀錄，林錫耀日前聲明表示，傳散相關虛假敘事操作輿論，已委託律師提告。高檢署檢察長張斗輝今天指出，已分他字案偵辦。
立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部部長等進行專題報告，並備質詢。張斗輝接受立委質詢時做上述表示。
有媒體報導，大罷免前夕，網路上瘋傳疑似林錫耀2021年的對話紀錄，截圖顯示，他那時透過Telegram，與政府官員討論司法人事案，其中就包括替現任的北檢檢察長王俊力關說，讓王俊力當時可以升任調查局長。
民眾黨立委黃國昌等多名立委質詢相關議題。黃國昌表示，林錫耀憑什麼能夠喬司法人事，甚至喬調查局長官位，而基層檢察官說「一定是真的」。法務部長鄭銘謙指出，相關訊息來源不明，真偽難辨，已交由高檢署進行了解。
黃國昌詢問張斗輝，林錫耀案是「刑事調查」或「行政調查」。張斗輝說，本案是刑事調查，已分他字案偵辦，由檢察官進行調查，偵查不公開。
林錫耀24日發表聲明指出，相關內容以拼湊、偽造部分對話內容形式，炮製不實資訊，並精準藉他出國期間不易即時回應、澄清時機，傳散相關虛假敘事操作輿論，已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，全力訴追不法。
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