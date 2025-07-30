網傳林錫耀喬司法人事 高檢署：已分他字案偵辦

針對網路傳出前民進黨秘書長林錫耀疑似司法關說對話紀錄，林錫耀日前聲明表示，傳散相關虛假敘事操作輿論，已委託律師提告。高檢署檢察長張斗輝今天指出，已分他字案偵辦。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部部長等進行專題報告，並備質詢。張斗輝接受立委質詢時做上述表示。

有媒體報導，大罷免前夕，網路上瘋傳疑似林錫耀2021年的對話紀錄，截圖顯示，他那時透過Telegram，與政府官員討論司法人事案，其中就包括替現任的北檢檢察長王俊力關說，讓王俊力當時可以升任調查局長。

民眾黨立委黃國昌等多名立委質詢相關議題。黃國昌表示，林錫耀憑什麼能夠喬司法人事，甚至喬調查局長官位，而基層檢察官說「一定是真的」。法務部長鄭銘謙指出，相關訊息來源不明，真偽難辨，已交由高檢署進行了解。

黃國昌詢問張斗輝，林錫耀案是「刑事調查」或「行政調查」。張斗輝說，本案是刑事調查，已分他字案偵辦，由檢察官進行調查，偵查不公開。