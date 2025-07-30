熊海靈稱她隱瞞年齡騙粉絲「單身」 直播主對號入座求償敗訴

資深藝人熊海靈（本名熊秀慧）前年在Youtube直播時，指直播主高鈞鈞（本名高可娣）有2個小孩，卻用妹妹身分證隱瞞真實年齡，騙粉絲自己單身，且在陸軍官校專修班餐會硬要坐主桌，高鈞鈞不滿提告求償20萬元，一審判決敗訴，台北地方法院二審今仍判高鈞鈞敗訴，熊海靈免賠確定。

高鈞鈞主張，她是專業主持人、模特兒，長期在Youtube經營頻道，她從來沒說過自己單身，也多次在直播上公開強調已經死會，且她要用經紀人或是公司領取通告費用，屬於個人隱私。

高鈞鈞指出，熊海靈2023年11月14日在Youtube頻道指她「明明已經有小孩了，......，上庶民大頭家隱瞞年齡他用他妹妹的身分證」、「可以騙網友，騙粉絲說自己單身，搞了半天小編是他的男朋友，天哪一切的一切都是假的」，另指她參加陸軍官校專修班中秋節餐會「硬要坐主桌」。

高鈞鈞認為熊海靈的言論詆毀她，侵害她名譽、信用、隱私等人格法益，提民事訴訟要求熊海靈賠償20萬元。

熊海靈反駁，她直播的言論並非惡意憑空捏造，皆是相關政治活動或直播圈所見聞而有感而發的言論，沒有詆毀高鈞鈞的名譽，她闡述直播界的亂象與故事，沒有指名道姓，皆非劍指高鈞鈞等特定人，也沒有隱喻臆測及影射。高鈞鈞於直播中自陳抽菸，足證高女的確有抽菸，她並無侵害對方名譽，高鈞鈞不得請求賠償。

台北地院簡易庭一審認為，就直播影片來看，熊海靈未具體指名對象是誰，也無從由言論得知或連結到高鈞鈞的真實身分，熊海靈又未具體表示高鈞鈞的全名、地址或可資辨別身分的資料，一般網路使用者無從得悉熊海靈所指之人就是高鈞鈞，難認已不法侵害高鈞鈞的名譽、信用及隱私權。

再者，熊海靈提及某人有小孩、坐主桌、抽菸，並非毫無事實根據憑空捏造，且有小孩、參與餐會曾否坐主桌、是否曾抽菸等，在社會上未必會受到不利評價，縱使高鈞鈞認為熊海靈所述之人是她，也難以認定名譽、信用等法益受到貶損。

高鈞鈞上訴，台北地院合議庭二審今判決駁回上訴，高鈞鈞仍敗訴，熊海靈免賠，全案確定。

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