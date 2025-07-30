電影「周處除三害」被控抄襲風波 監製李烈等3人獲不起訴

電影「周處除三害」全球票房熱賣30億，導演黃精甫、監製李烈、製片公司負責人黃江豐等人，遭名導錢人豪指控涉抄襲他籌備多年的電影劇本「無法無天」違反著作權法。台北地檢署今偵結，給予黃等3人不起訴處分。

「周處除三害」為2023年度最風光國片，在大陸上映熱賣，全球票房賣破30億，故事講述黑幫復仇的犯罪劇情片，飾演男主角「陳桂林」的阮經天獲第26屆台北電影節影帝殊榮，再度紅遍華人圈，此劇也將翻拍成韓國版。

松露文化創意有限公司負責人錢人豪認為「周處除三害」故事、人物、情節等與他撰寫的「無法無天」劇本，相似度很高，公開臉書發文指控「瓢竊」，向法院聲請假扣押（案件由法院審理中）遭黃精甫、李烈提告加重誹謗罪。

台北地檢署去年10月間偵結，檢方認定，雙方劇本確實有相似處，錢人豪以雙方劇本可能有高度相似在臉書發文且主張權利，難認有誹謗的真實惡意，錢人豪犯罪嫌疑不足，獲不起訴。

錢人豪去年另提告一種態度電影股份有限公司負責人黃江豐、導演黃精甫、監製李烈涉抄襲，侵害其著作權。錢人豪直指，他曾在香港與影視圈朋友聚會上，用餐期間談及「無法無天」劇本編排，朋友們都知道想法。

檢方認為，無法無天劇本確實為錢人豪的著作，但黃精甫否認抄襲，並提出他創作編劇為證，全案查無證據顯示黃精甫接觸錢人豪的劇本，也查無松露文化相關人員洩漏該劇本。