高雄連環分屍案8月將開庭 遇害婦家屬出招！上法庭「正面對決」分屍魔

高雄73歲老翁張介宗被控連續殺害兄嫂等3名婦人，分屍拋入港區，高雄地檢署依相關事證認定他涉嫌重大，今年5月依殺人罪起訴，並求處3個死刑，高雄地院將由國民法庭審理，其中遇害的3名婦人家屬聲請參與訴訟獲准，將在法庭上與張介宗正面對決。

張介宗自去年11月起至今年2月間，接連殺害張黃姓兄嫂、張姓婦人、趙林姓婦人，並將屍塊肢解後拋屍前鎮運河五號船渠一帶，警方陸續打撈屍塊，確認3人遇害。

張被逮迄今仍否認犯罪，強調無殺人動機，但檢方依據監視器畫面等事證，認定3名婦人進到張介宗公寓後便未再外出，依殺人等罪嫌起訴，並以張手段凶殘求處3個死刑。

全案移審法院後，張介宗續押迄今，高雄地院將採國民法庭審理，其中遇害的3名婦人兒女，在審理前聲請訴訟參與，法官審酌檢方、張介宗都未反對，考量參與訴訟有助被害人參與審判，准許家屬參與。